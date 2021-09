Maestro cubano de boxeo le ayudó a revivir su carrera con un KO de espanto, este sábado busca otro más potente

Después de un nocaut tremendo sobre Augusto Sakai, Jairzinho Rozenstruik buscará otro sobre un rival mucho más peligroso. El Bigi Boy enfrenta este sábado a Curtis Blaydes en una pelea que tendrá grandes repercusiones en la división máxima de la UFC.

Una vez más, Rozenstruik vino a Miami para perfeccionar su boxeo con el profesor cubano Pedro Roque, a quien acredita como el hombre que le ha llevado a un nivel superior, pero esa combinación será puesta a prueba contra Blaydes, quien con mucha seguridad buscará anular el poder del Bigi Boy con su lucha.

El surinamés visitó el gimnasio del profesor cubano sin estar muy convencido de la utilidad del viaje, pero tras la primera sesión de entrenamiento con Roque, se percató de que había llegado al lugar perfecto para perfeccionar ese boxeo que era como una asignatura pendiente.

¿Cómo ha sido el campamento para esta pelea?

“Muy bueno, hemos hecho muchas sesiones de sparring. Estamos en un buen lugar. Hemos hechos muchas cosas buenas y ya no veo la hora de entrar a la jaula el 25 de septiembre contra Curtis Blaydes’‘.

El es un luchador, tu un striker, ¿cómo ves la pelea?

“Sí, él es un buen grappler. Por supuesto que trataré de mantener la pelea parado. Ya veremos como va la pelea, pero me estoy preparando para todo y me siento más completo como un artista marcial, no solo como boxeador o un kickboxer. Estoy listo apra lo que venga’‘.

El viene de perder por KO, tú de ganar por KO, ¿terminará en KO?

“Siempre estamos buscando el nocaut, pero siento que esta pelea tendrá grandes intercambios, mucha acción. Si la oportunidad se presenta, seré yo quien intente terminar la pelea por la vía rápida’‘.

Curtis viene con esa presión de la derrota.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

“Claro que espero lo mejor de él. Lo estoy tomando con toda la seriedad del mundo. Es por eso que me he preparado sin dejar nada suelto. Esta es una de las mejores peleas para mí en estos momentos y para la división’‘.

Este es tu segundo campamento con Roque.

“Me siento muy cómodo con Pedro, con lo que estoy aprendiendo de él, entendiendo qué hacer en cada momento, entendiendo el lenguaje del boxeo, el mundo del boxeo. Eso me está ayudando ahora mucho más que antes’‘.

¿Cómo ves la división?

“Para mí lo más importante es ganar esta pelea y seguir en la línea. Después de que gane volveré a estar en la cima. Quizá me toque una pelea más y luego puedo ir por el título. Pero lo más importante es ganar. Todo el mundo habla del campeón, pero estoy feliz de que esa pelea sea pronto. El turuto es brillante

Esta historia fue publicada originalmente el 23 de septiembre de 2021 9:17 am.