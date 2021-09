¿Por qué se molestó Yoel Romero luego de tres asaltos? Bellator quiere de vuelta al Soldado de Dios

Si Yoel Romero lo desea, su carrera en Bellator tendrá otra oportunidad. A pesar de su derrota contra Phil Davis el sábado en la noche, la empresa está dispuesta a concederle un segundo combate

Si Yoel Romero lo desea, su carrera en Bellator tendrá otra oportunidad. A pesar de su derrota contra Phil Davis el sábado en la noche, la empresa está dispuesta a concederle un segundo combate para intentar la búsqueda de una victoria, después de un debut en contra.

Scott Cooker, presidente de Bellator, dejó en claro en la conferencia de prensa efectuada tras la velada que no ha perdido la fe en el “Soldado de Dios’‘, a pesar de su derrota por decisión dividida ante un Davis que lo llevó en cinco ocasiones a la lona, algo que no había pasado nunca antes en su carrera.

Sin lugar a dudas, Coker elogió la victoria de Davis pero también expresó su confianza en que a Romero, ex retador al título de peso mediano de UFC, aún le queda más en el tanque a los 44 años de edad y luego de más de dos décadas en los trajines de los deportes de combate

“Se los digo, Yoel volverá’‘, comentó el presidente de Bellator en conferencia de prensa. “Esta es, para mí, su pelea de regreso. ¿Ha pasado cuánto tiempo desde que luchó? Le vamos a dar otra pelea y estará realmente, realmente listo para la siguiente’‘.

Esta era la primera pelea de Romero en 205 libras desde sus lejanos días en Strikeforce, porque toda su carrera en la UFC la desarrolló en las 185 libras, de modo que Cooker y Bellator deberán decidir en lo adelante qué división sería mejor para el ídolo de Pinar del Río.

Romero había comentado que deseaba ser como Bernard Hopkins y pelear hasta los 50 años, pero ahora todo dependerá de esa segunda pelea que podría llegar para él en algún momento del 2022.

“Voy a hablar con él, porque me encantaría que tal vez pelee y tal vez se quede en 205”, agregó Coker. “Gegard [Mousasi] estará ocupado a principios del próximo año luchando contra Austin [Vanderford]. Si esa división se abre y él quiere bajar y pelear con el ganador de esa pelea, también nos encantaría hacerlo. Tenemos muchas opciones para Romero, y estoy emocionado de ponerlas todas juntas “.

A muchos les sorprendió ver a Romero frustrado, porque pensó que el combate sería a cinco asaltos, como suele suceder con las peleas estelares de los eventos de la UFC, donde ya se han dado casos de choques que sin ser por títulos del mundo llegan a los cinco rounds en noche de Pago Por Ver.

Sin embargo, Bellator - a diferencia de la UFC- tiene por práctica celebrar peleas de tres rounds en veladas donde no hay un título en juego. Coker indicó que podría producirse un cambio en el sistema de Bellator en un futuro cercano, pero tendría que ser permanente.

“Simplemente no queríamos hacer un cambio”, recalcó Coker. “Creo que tal vez en algún momento lo veremos. Solo sé que una vez que tomemos esa decisión, no habrá marcha atrás. Escuché que eso era algo que también estaba en su mente. No puedo culparlo. Ha peleado mucho cinco asaltos en su carrera. Esta fue una pelea de tres asaltos, y tal vez la próxima vez esté en una pelea de cinco asaltos “.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal