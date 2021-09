¿El Georges St Pierre de Venezuela? Este guerrero tiene sus metas bien claras

George St Pierre ha sido el norte de muchos guerreros en Artes Marciales Mixtas. Sergio Sosa es uno de esos que modela sus estilos siguiendo la historia del excelso canadiense, pero adaptado a su forma venezolana de pelear, esa fuerza latina que siempre le acompaña.

Aunque lleva mucho tiempo en los deportes de combate como practicante del Jiujitsu, ahora es que da sus primeros pasos como profesional y este viernes entrará a la jaula de Combate Global para enfrentarse a Sam Klimer en una velada que transmitirá Univisión.

Desde hace un buen tiempo, Solsa entrena en MMA Masters, uno de los gimnasios más respetados de Miami y el sur de la Florida, con la meta de convertirse en campeón de Combate primero y llegar más tarde a la UFC, mientras sigue creciendo como maestro.

¿Cómo ha sido el campamento para esta pelea?

“Creo que me he entranado para esta pelea más que para ninguna otra. Tuve una pelea en Combate Global en abril. Pasé por el COVID, pero lo superé bien y llevo más de dos meses y medio de campamento. Estoy más que preparado, solo dando el peso’‘.

¿Qué has visto de tu oponente?

“Es muy joven, pero técnico. Siento que la pelea va a ser interesante, porque su estilo es parecido al mio. Es luchador, le gusta le pelea en el piso, así que espero un buen enfrentamiento’‘.

¿Cómo llegas a las MMA?

“Desde muy pequeño siempre me ha gustado el deporte. Cuando tenía 17 años, un amigo me invita a practicar Jiujitsu en Carabobo en la academia de Ronald Sánchez, quien sigue dando clases. Mi primer profesor. Comencé a practicar en torneos en Venezuela como amateur. Quedé invicto como amateur. Llevo cuatro años en Miami y no he parado de trabajar’‘.

Dices que tu historia te motiva.

“Por la manera en que empecé. Nunca pensé que iba a ganar dinero con esto, que iba a ser mi trabajo. En Venezuela, como en mi quinta o sexta pelea, sentí que esto me llenaba mucho y comencé a planear mi futuro. Aquí se abren muchas posibilidades. Soy profesor en MMA Masters en las tardes, doy clases de Jiujitsu. Mi meta es tener mi propia academia’‘.

¿Te fue duro ir del Jiujitso a otras disciplinas?

“Para mi primera pelea solo sabía Jiujitsu. Para la tercera ya fue cambiando a MMA, pero la estrategia para ganar siempre fue el Jiujitsu. Al principio apenas lanzaba golpes, pero luego fui incursionando el Muay Thai, el Kickboxing. En MMA Masters he pulido mucho mi desplazamiento, mi pateo. Ahora soy un peleador mucho más versátil’‘.

¿Cuáles son tus metas en las MMA?

“A corto plazo, tengo un contrato de cinco pelea en Combate y quiero ganarlas todas para pelear por el título de las 155 libras. A laro plazo quiero tener mi gimnasio y llegar a la UFC. George St Pierre es mi ídolo, quiero ser el venezolano George St Pierre’‘.

¿Cómo ves el futuro de los latinos en las MMA?

“Están creciendo mucho.Mira mi amigo Omar Morales que ya está en la UFC. El me llama, me da consejos. Los latinos nos ayudamos mucho. Pronto tendremos varios venezolanos en la UFC. Alberto Montes ya firmó para The Contender. Estamos muy duros y eso se ha demostrado’‘.