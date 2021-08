Campeón argentino de MMA lucha por un millón, pero le motiva más el legado que el dinero

Emiliano Sordi, primer campeón argentino de la historia en artes marciales mixtas, defiende su faja en la ronda inicial de playoffs de Professional Fighters League contra Antonio Carlos Jr. en el Hard Rock Live de Hollywood, Florida. PFL

Emiliano Sordi fue el hombre del millón y puede volver a serlo. El primer campeón argentino de la historia en artes marciales mixtas defiende este viernes su faja en la ronda inicial de playoffs de Professional Fighters League contra Antonio Carlos Jr. (ESPN2) en el Hard Rock Live de Hollywood, Florida.

Si en el 2019 ganó un millón en la gran final, ahora puede repetir esa suma, pero a Sordi no le motiva tanto el dinero como el legado. De hecho, parte del premio lo empleó en ayudar a gente de su tierra y lo volvería a hacer con la mayor disposición del mundo, porque su garra en la jaula es tan grande como su corazón.

No cabe duda de que Sordi, junto a otros como su compatriota Santiago Ponzinibbio, el mexicano Brandon Moreno o el uruguayo Gastón Reyno son los que han desbrozado el camino para las nuevas generaciones de guerreros latinoamericanos. Por ahora seguirá peleando, pero ya se le advierte el maestro.

En la edición pasada pasaste como un huracán, ahora ha sido más duro.

“Este año no llegué preparado igual a la primera pelea, tuve algunas enfermedades. Me agarró el COVID-19, luego una infección en la pierna, pero no hay excusas. Le puse lo que los latinos sabemos poner y acá seguimos en carrera’’.

¿Cómo ves la pelea con Antonio Carlos Jr.?

“Va a ser una buena pelea. Nos conocemos, fuimos colegas de entrenamiento. No hay secretos. El es una bestia del jiu-jitsu. Seguramente, va a intentar derribarme, pero en las MMA nadie tiene un solo deporte como fuerte. Yo entreno lucha, jiu-jitsu, boxeo. Va a ser una pelea entretenida’’.

Primer campeón argentino en MMA, usaste el millón de premio para hacer bien.

“No puse el millón completo, pero ayudé en lo que corresponde personalmente sin que nadie me obligara a hacerlo. Me sentí en la obligación personal de ayudar a quien lo necesitara y lo volvería a hacer una y mil veces’’.

¿Qué significó tu triunfo para esos jóvenes que practican MMA en Argentina?

“Hasta el día de hoy sigo recibiendo mensajes de que sintieron un aliento al ver que sí se puede, que con esfuerzos nada es imposible. No tengo duda de que en muy poco tiempo vamos a ver un montón de campeones latinos. Vamos a copar las grandes ligas. Mi meta es seguir inspirando a atletas’’.

¿Se entienden mejor ahora las MMA en América Latina?

“Creo que sí, poco a poco va creciendo. Cerca de mi casa había un hogar para viejitos y cuando pasaba me decían que no me golpeara más, por qué haces eso, es una salvajada. Ahora paso y me dicen, oye, este fin de semana pelea tal con tal que en la pelea pasada le ganó con una kimura. Este es un deporte nuevo, que empezó en Brasil con el Vale Tudo, pero va muy rápido’’.

¿Qué retos tuviste que vencer en tus inicios?

“Sin duda, la gente. Nunca dudé de mí, de que podía lograr lo que quería, pero sí lidiar con la gente, la familia. Había todo un rechazo, no conocían el deporte y menos sabían que se podía ganar plata con esto. Me miraban como un loquito que se quería pelear con otro. Después uno se va acostumbrando y se da cuenta de que debe hacer oídos sordos y concentrarse en el trabajo. Espero que no les pase a los que vienen detrás de uno’’.

Llegaste entonces a Estados Unidos, ¿cómo te adaptaste a una larga temporada?

“Irse de casa nunca es fácil. Salir de la zona de confort nunca es fácil. No conocía a nadie, no hablaba inglés. Cuando entras a un gimnasio de pelea, todos te quieren probar hasta dónde das y qué traes. Ahí se separan los hombres de los nenes. Es parte del proceso’’.

Te están probando constantemente.

“Me pasó en mi primer gimnasio, luego cuando llegué a Brasil, luego aquí. Creo que eso es lo que nos atrae: los desafíos y no solo en la jaula, porque eso son 15 minutos de pelea. La vida es un reto constante.Todos los días elegimos si nos retiramos o seguimos en el camino’’.

¿Cómo ves tu futuro en las MMA?

“Me siento muy cómodo en PFL. Me tratan bien, me pagan bien. Seguramente voy a seguir acá un tiempo más. A largo plazo espero ser un formador de atletas. Falta mucho para eso, pero mi meta es ayudar a los latinos a cumplir sus sueños’’.