En Cuba decían que Yoel Romero era una bestia. Ahora es una de mis profesores

Cuando terminó su primer entrenamiento en Miami, Antonio Noda Pentón no podía creerlo. El gran Yoel Romero había sido uno de sus profesores. El otro también era una leyenda en los deportes de combates cubano, Pedro Lay, forjador de campeones en el Taekwondo.

Noda, quien hace unos meses llegó a Miami procedente de Nicaraguay, supo entonces que estabe en las mejores manos posibles para desarrollar su carrera de artista marcial en los Estados Unidos, especialmente ahora que debutará en este país el sábado en una velada de 305 Fights en Homestead.

Ex miembro del equipo nacional de Taekwondo, Noda quisiera seguir los pasos de Romero y lograr un contrato con alguna empresa importante de combate. Sabe que son muy pocos los cubanos que han llegado a ellas, pero él confía en que podrá hacerlo.

¿Cómo es que te inicias en las artes marciales?

“El Taekwondo fue y es mi deporte favorito. Desde que tenía cinco años. Me gustó tanto que llegué al equipo nacional. Por ciertos motivos me sancionaron. Regresé a mi provincia de Villa Clara y de ahí salí hacia Nicaragua. Allí tuve mi primer choque con las artes marciales mixtas. En Cuba sabía que existían, pero nunca las practiqué’‘.

¿Qué pensabas cuando veías esas peleas?

“Me motivaba ese deporte, pero nunca había hecho el énfasis. Llego a Nicaragua y por necesidad comienzo a practicar MMA. Así empecé a encaminarme y vi que sí podía hacerlas. Cuando se me dio el chance de venir, no lo pensé dos veces y cruzando fronteras llegué aquí el 28 de abril’‘.

¿Cómo das con el profesor Pedro Lay?

“Al profesor Lay lo conozco desde hace mucho tiempo. Es el único entrenador que tiene una medalla de oro olímpica en el taekwondo, eso es histórico. Estando en Nicaragua le escribo y le comenté que estaba iniciándome en las MMA y que cuando llegara aquí visitaría el gimnasio. Así fue. Gracias a Dios estoy entrenando con él’‘.

¿Sientes que has crecido en estos meses?

“De como llegué a como estoy, hay una gran diferencia. Me siento mejor en todos los sentidos, preparación física, en técnica. Le doy muchas gracias al otro entrenador, Yoel Romero, que me está ayudando mucho, como a los otros muchachos de la academia’‘.

¿Qué significa entrenar con Yoel Romero?

“Lo máximo. El primer día en que yo llegué aquí y vi a Yoel Romero, eso fue algo muy grande para mí. Nada más que terminamos de entrenar le pedí una foto. Y él me dijo que no me preocupara, que ya tendríamos tiempo de tirarnos muchas fotos. Así mismo es y hoy entrenamos juntos todos los días’‘.

¿Qué decían de Yoel Romero en Cuba?

“La gente reconocía a Yoel, como decimos los cubanos, como una Bestia. Ahora yo estoy viviendo en carne propia que es una bestia, sinceramente, es una absoluta bestia’‘.

¿Qué esperas de tu debut en Miami?

“La última palabra la dirá la jaula, pero estoy entrenando para dar lo mejor de mí.

¿Serás el próximo Romero?

“Me erizo. Sé que vamos por buen camino. No vamos a hacer las cosas apuradas, porque todo lleva su paso, pero sí vamos a dar qué hacer en las MMA. En este deporte no hay nada fácil. todo hay que entrenarlo. A una peleas debes ir a ganar, y si pierdes que sea con las botas puestas. Sé que vamos a llegar lejos. Paso a paso’‘.