Ser el ex de Jennifer López marcará para siempre a este cubano, que sube a ring en Miami

Ojani Noa va este sábado 2 de octubre a vivir una experiencia diferente cuando suba a un ring de Celebrity Boxing en el James L. Knight Center de Miami para enfrentar a Lamar Odom.

Bendición y maldición, positivo y negativo, eso es lo que ha significado para Ojani Noa el prefijo ex. La mayoría de la gente lo conoce como el ex esposo de Jennifer López, pero él quiero dejar saber que hay algo más: una persona que tiene otros intereses y medios de buscarse la vida.

Nacido en Cuba hace 47 años, Noa va este sábado 2 de octubre (PPV or FITE.TV) a vivir una experiencia diferente cuando suba a un ring de Celebrity Boxing en el James L. Knight Center de Miami para enfrentar a otro ex, pero de la NBA y del Heat, Lamar Odom.

Este habanero vino en balsa con apenas 15 años y no cabe duda de que la relación con J-LO lo marcará para siempre, pero cuando suba al cuadrilátero será él solo contra Odom y por encontrar un nuevo rumbo a su carrera y su personalidad. Si no le tuvo miedo al mar, ahora menos lo tendrá al boxeo.

¿Cómo has tomado la preparación para esta pelea?

“Físicamente un poco difícil, porque he tenido que dejar un poco las pesas. No quiero estar muy contraido. Lamar, un ex basquetbolista, mide como siete pies, pesa un poco más que yo, 239 libras a 200. He estado haciendo mucho cardio, pero me siento muy bien’‘.

Eres el reemplazo de Riddick Bowe...

“Sí, tomé esta pelea hace una semana y media. El iba a enfrentar a Bowe, pero por casualidades físicas se sale de la pelea. La empresa Celebrity Boxing, me llama y me dice que existía esta oportunidad de enfrentar a Lamar y dije que sí. Yo tenía otra pelea en Las Bahamas, pero no se dio por el tema de la pandemia. Así que cuando vino esto, lo acepté’‘.

Nunca antes habías peleado, ¿qué sientes?

“No tengo miedo, Vine en balsa a los 15 años. No se trata de miedo, sino de ansiedad, algo de que finalmente va a pasar, una mezcla de alegría y entusiasmo. Va a ser una pelea televisada en el mundo entero por FITE.TV y esa anticipación es lo que siento’‘.

¿Has hecho algo de boxeo en el pasado?

“No quero decir mucho, porque no quiero asustar a nadie, pero yo en Cuba era boxeador. Practique boxeo. Lo hice hasta que entré en natación y de ahí salté al polo acuático. Estando ya en este país, viviendo en Los Angeles y después de mi divorcio, lo empecé a hacer profesionalmente, pero lo paré por problemas de trabajo. Era uno de los dueños de un restaurant que me consumía mucho tiempo’‘.

Mucha gente solo te conoce por tu matrimonio por Jennifer López...

“Mucha gente no sabe que antes de casarme con ella, ya hacía muchas cosas para Telemundo, para Univisión, modelaba, trabajaba en shows para Versace, Calvin Klein. Cuando la conozco a ella, yo trabajaba para los restaurantes Larios de los Estefan. Ella empezaba a crecer su carrera como actriz. Nos casamos. Me mudo a Los Angeles y nos divorciamos. Eso me cambió la vida, porque me ven como el ex, pero no ven lo que había antes’‘.

¿Te molesta eso?

“No me molesta mucho, pero a veces debo recordarles a la gente que yo hice varias cosas antes de casarme con ella. Ha sido bueno y ha sido malo. No te puedo decir de un lado o del otro. Ha sido las dos cosas;;.

¿Cómo ves el resto de tu vida?

“Siempre me he mantenido. No le tengo miedo a nada. He trabajado limpiando pisos, baños, he cortado cespede, recogido basura, manager, lavaplatos, de todo. Sigo con mi carrera de actor. Recientemente, terminé de grabar una película que se llam ‘Mírame así’. Me dedico a entrenar personas. Me invitan de varios programas en Telemundo, programas con María Marín para motivar a las personas’‘.

Venir de Cuba en balsa con 15 años...

“En el verano de 1992, había muchas amistades mías que se estaban escapando. Y yo dije que me iba a ir. No quería repetir un grado, porque si era bueno en el deporte era malo en la escuela. Mi padre era preso político. Una persona me dijo que se iba a ir. Nos fuimos un 17 de noviembre con 15 años. Quería algo mejor y 29 años después, aquí estoy’‘.