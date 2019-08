¿Neymar finalmente se va al Real Madrid o al Barcelona?

Neymar saluda a los emocionados aficionados del PSG afuera del Parc des Princes Los fanaticos del Paris Saint-Germain (PSG) se reunieron el 4 de agosto ante el Parc des Princes en París para reunirse con Neymar, la nueva superestrella de su equipo. Up Next × SHARE COPY LINK Los fanaticos del Paris Saint-Germain (PSG) se reunieron el 4 de agosto ante el Parc des Princes en París para reunirse con Neymar, la nueva superestrella de su equipo.

En verdad a día de hoy nadie sabe a ciencia cierta adónde va a ir Neymar, pero hay ciertos indicios que cuanto menos invitan al análisis. Así que vamos a poner las premisas.

Primeramente, Neymar no quiere seguir en el Paris Saint Germain, sobre todo después de los insultos en su estadio, y el equipo no le quiere tampoco, pero que quiere sacar el mayor rédito posible por él.

En segundo lugar, el jugador quiere volver al Barcelona, aunque no lo ha dicho para cubrirse sus espaldas, y el club le quiere recuperar, aunque en verdad no le necesita.

Y tercero, el PSG prefiere traspasarlo al Real Madrid y el club blanco le necesita, pero no quiere ser utilizado y prefiere que el equipo francés se lo ofrezca si la oferta del Barcelona no le satisface.

Las aficiones tanto del Barcelona como de Madrid está divididas, la mitad de ambas le quiere y la otra no. La del Barça no le perdona que le haya dejado tirado y la del Madrid recela de su pasado azulgrana, además de que no es de fiar y la posibilidad de romper su escala salarial.

Si el Barcelona consigue sus servicios pasaría tener un cuarteto de ataque de lujo junto a Messi,Suárez y Griezmann, o cual generaría muchos goles; pero Busquets y De Jong tendrían que comerse todo el mediocampo y podría sufrir mucho en defensa. Igual sería fantástico para el “showtime”.

Si se va al Madrid reforzaría un endeble ataque junto a Hazard y Benzema, aunque la banda derecha no es el fuerte de ninguno y el punto débil de los blancos después de la decepción de Bale.

El Barça tiene la baza de que Messi quiere a Ney en la cancha y ya ha empezado a negociar. Pero Florentino puede seducir al brasileño con que estando en la casa blanca tiene más opciones de ganar el Balón de Oro.

Para los azulgranas el primer contacto fue bueno, a pesar de que la reunión no fue exitosa y todo indica que la negociación va para largo.

El PSG pide más de 200 millones de euros y el Barcelona no tiene ese dinero y ha ofrecido a Coutinho y Rakitic, pero el club de París ha pedido otros 100 millones para fichar a su sustituto, presuntamente Dybala de la Juve. El problema es que el Barça no los tiene.

En tanto el Madrid, que si tiene el dinero además de poder ofrecer a Bale y James, apela a la paciencia y entrará a última hora si lo del Barça no prospera o tiene para presentar una mejor oferta que su archienemigo futbolístico.

Florentino tiene la posibilidad de dar un golpe de efecto, pero no está claro si está muy interesado por el jugador.

Los malos resultados de la pretemporada del Madrid y la no llegada de Pogba, invitan a su fichaje, pero Zidane prefiere lo que tiene que lo que le han ofrecido. Sus enterradores ya han salido con las palas, veremos si las usan o de nuevo la tiene que guardar.

De momento Zizou ha mandado al filial a los jóvenes Vinicius, Kubo, Rodrigo; al igual que Valverde con Riqui Puig y Carles Pérez que en principio los tendrá en el Barça B.

Las noticias falsas y contradictorias sobre el destino de Neymar han llovido este verano, inundando las portadas deportivas.

Ahora a falta del desenlace, la tesis, y usted puede hacer su apuesta particular, la mía: “Neymar finalmente regresa al Barcelona”.