¿Mereció Leo Messi ganar el premio The Best?

Messi reclama su estatuilla de los premios de fútbol de la FIFA Lionel Messi ganó el Premio al Mejor Jugador Masculino de la FIFA en Milán el lunes, después de que el delantero de Barcelona y Argentina venciera al ganador del Jugador del Año de la UEFA Virgil van Dijk y el portugués Cristiano Ronaldo. Up Next × SHARE COPY LINK Lionel Messi ganó el Premio al Mejor Jugador Masculino de la FIFA en Milán el lunes, después de que el delantero de Barcelona y Argentina venciera al ganador del Jugador del Año de la UEFA Virgil van Dijk y el portugués Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi por fin fue reconocido con el premio The Best, como el mejor jugador de la temporada.

Aunque todos daban como favorito al holandés del Liverpool Virgil Van Dijk, el argentino del Barcelona resultó ser el más votado, dejando en el tercer puesto al portugués de la Juventus Cristiano Ronaldo.

Sin duda alguna Messi mereció ser el ganador tras su tremenda temporada 2018-2019 en la liga española y en la Champions, siendo el máximo anotador de ambos torneos, aunque al final del día este premio parezca más un premio a la popularidad que al desempeño en la cancha o los resultados.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

The Best fue implementado en el 2017 por la FIFA tras separarse del Balón de Oro que entregaba conjuntamente con la revista France Football, quien de nuevo se quedó solo con su premio, el cual se entrega el 2 de diciembre al mejor jugador del año natural 2019.

En el premio The Best votan los capitanes de selecciones de los países afiliados a la FIFA (25%), sus seleccionadores (25%), un periodista por país (25%) y los aficionados (25%) a través de internet.

Los primeros dos galardones fueron ganados por Cristiano Ronaldo y el último por Lucas Modric. Ambos ganaron posteriormente el Balón de Oro también por lo que podría sospecharse que Leo es el gran favorito, pero no es así.

El Balón de Oro lo votan en exclusiva periodistas de la revista francesa y los periodistas no dieron a Messi como The Best, dándole 462 puntos a Van Dijk, 364 a Messi y 264 a Cristiano, quien justificó su ausencia en la Scala de Milán por una lesión.

Una vez computados los votos, el ganador de más votos en primer lugar entre los capitanes se le da 12 puntos, al segundo 10 y al tercero 8. Lo mismo con los seleccionadores, periodistas y aficionados.

Messi fue el gran ganador de la noche gracias al voto de los jugadores, entrenadores y público en general. Leo sumó un total de 46 puntos en las votaciones, quedando por delante de Van Dijk (38 puntos) y Cristiano Ronaldo (36 puntos).

El Top Ten lo completan Mo Salah, Sadio Mané, Kylian Mbappé, Frenkie de Jong, Eden Hazard, Matthijs De Ligt y Harry Kane en ese orden.

Entre los capitanes Messi fue primero, Van Dijk segundo y Cristiano Ronaldo tercero 330. Los entrenadores también votaron por Leo primero, pero Cristiano Ronaldo fue segundo y Van Dijk tercero. El voto popular fue comandado por Messi, con Cristiano de segundo y Van Dijk tercero.

Los votantes deberían tener en cuenta los méritos contraídos por los jugadores tanto con sus clubes, como con sus selecciones nacionales, pero ya se sabe que muchos veces eso no se tiene en cuenta y CR7 pagó las consecuencias de irse del Real Madrid.

Aun así, Messi es un justo ganador, tras quedar como Pichichi de LaLiga, Bota de Oro en Europa y líder goleador de la Liga de Campeones. Poco influyó las derrotas del Barcelona en Champions frente al Liverpool en semifinales y de Copa del Rey ante el Valencia en la final.

Messi fue campeón de liga con el Barça al igual que Cristiano con la Juve y Van Dijk fue subcampeón en la Premier, pero campeón en la Champions.

Internacionalmente Cristiano fue campeón con Portugal en la Liga de Naciones de Europa, donde Van Dijk fue segundo, mientras Leo llegaba a semis con Argentina en la Copa América.

El planeta fútbol daba como ganador a Van Dijk tras hacer méritos suficientes para conseguirlo, pero los votantes pensaron que Messi fue mejor y ellos fueron los que decidieron.

Si bien The Best cobra fuerza como el premio más importante, el Balón de Oro sigue marcando la pauta.

Lo interesante será ver en diciembre la prensa vota por Van Dijk o por Messi y así romper el empate a cinco Balones de Oro con Cristiano, al que tampoco hay que descartar.