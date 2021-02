¿Realmente es el contrato de Leo Messi lo que ha arruinado al Barcelona?

El periódico El Mundo de España ha revelado las cifras del contrato del futbolista del Barcelona Lionel Messi y la polémica ha estallado.

La suma es estratosférica, pero lo curioso es que muchos aficionados del Barça incluyendo algunos directivos les parece bien, Messi se lo merece.

En diciembre del 2017 Messi firmó con el Barça un contrato hasta junio del 2021 cuyo monto total, según revela El Mundo, es de 555,237,619 euros ($670,777,015); sumando el salario fijo, derechos de imagen, primas hasta la fecha, dietas y otros variables por objetivos, a lo que habrá que restar cerca de un 50 por ciento del pago a Hacienda.

Con estas cantidades Messi es sin duda el deportista mejor pagado del mundo, aunque en el 2020 la revista especializada Forbes lo situara, al parecer erróneamente, en el tercer puesto (con $104 millones) ,por detrás de Roger Federer ($106.3 millones) y Cristiano Ronaldo ($105 millones) contando patrocinios, salarios y premios.

En realidad, según revela su contrato Messi ocupar el primer puesto con $166.7 millones, prácticamente duplicando las ganancias de LeBron James, el 5to con $88.2 millones, quien se encuentra por detrás de Neymar, quien quedó cuarto con $95.5 millones

Que Messi sea el mejor pagado no es noticia, sin entrar en el campo de sí lo merece o no, ahora que se diga que este contrato arruina al Barça no es correcto, en cualquier caso también puede haber contribuido a la ruina económica actual del equipo azulgrana.

Y es condicional porque queda por comprobar lo que realmente genera, para ver si compensa. Ya se sabe que genera mucho, pero será difícil saber la cifra que generaría el Barcelona sin Messi.

Aunque los generara, igualmente no es un buen contrato, desde el punto de vista económico, para el Barcelona, que no cobra por el patrocinio de Leo y que recibe prácticamente el mismo dinero que el resto de los equipos en el reparto televisivo.

Claro que la marca Barcelona se fortalece, pero igualmente no está respaldada por este contrato, después de haber ganado solo dos ligas españolas en este período, cayendo tres veces estrepitosamente en la Champions con el “10” en la cancha.

Con esos 138 millones el Barça puede pagarle a la vez al mejor central del mundo, al mejor medio del mundo y al mejor delantero del mundo, aumentando las opciones de ganar la ansiada Liga de Campeones.

Por supuesto que Messi no tiene culpa de haber conseguido este multimillonario contrato, que incluye dos primas: una de 115.2 millones de euros ($139 millones) por aceptar la renovación y la otra por 39 millones de euros ($47 millones) una vez que termine este contrato, se quede o se marche, por fidelidad al club.

El problema es que, producto de la mala gestión de sus directivos, ahora en medio de una pandemia, el club blaugrana tiene una deuda gigantesca que ronda los 1,000 millones le impide reforzarse y que ni siquiera le alcanza para asumir el salario de sus jugadores, incluyendo el propio Messi, al que se le debe 63.5 millones de euros ($76.7 millones) esta temporada.

Si Messi es la cereza, el pastel lo conforma un grupo de jugadores que no han rendido y que entre traspasos y salarios se ha gastado una millonada. Tales son los casos de Ousame Dembele, Coutinho, Antoine Griezzman, Arthur, Arturo Vidal, Paulinho, Malcolm, Arda Turan, Yerry Mina, Martin Braithwaite, Neto, Andre Gomes, Aleix Vidal y, Paco Alcácer entre otros.

Pero esto no es nada, habrá que ver qué pasa al final de temporada, porque la situación es seria. Mientras el equipo de Barcelona, como ajeno a todo, deportivamente ha mejorado su juego, ha remontado en la liga y amenaza con tener un gran final.