Escándalo en el fútbol: Si lo de Militao es mano, entonces que piten todas las manos

El árbitro Martínez Munuera le trata de explicar el entrenador del Real Madrid, Zinedine Zidane porqué pitó la mano de Militao al final del partido contra el Sevilla el 9 de mayo de 2021. Zidane en rueda de prensa expresó: “No me ha convencido lo que me dijo”. AP

No es la primera vez que se habla del tema y mucho me temo que no es la última, pero la regla de las manos está acabando con el fútbol. Y no solo por el escándalo ocurrido el pasado domingo, lo cual puede decidir la liga española, sino porque a día de hoy ni los entrenadores de LaLiga saben cuando es manos.

El problema lo han provocado en primera instancia los señores de la International Football Association Board (IFAB), a quienes les ha dado últimamente por imponer nuevas normativas a las reglas ya existentes, especificando, muy mal por cierto, cuando es mano y cuando no.

En segunda instancia, los árbitros, específicamente los españoles, la están interpretando a su manera, por no hablar del dichoso VAR, o más bien el dichoso árbitro de VAR. El veredicto: culpables.

Pero vamos a entrar directamente en la polémica, en la mano de Militao. El jugador salta de espaldas y el balón le golpea en el hombro y luego en la mano, que si bien está separada del cuerpo no puede calificarse como antinatural, ni está por encima del hombro.

Está claro que estando el jugador de espaldas no es voluntaria, que el balón no iba hacía nadie, mucho menos a portería, que le da de rechace. Pero por otra parte, sí le da en la mano, el brazo está separado del cuerpo, cerca de la altura del hombro.

Esto nunca es manos, ni en Haití, ni en Pekín, mucho menos en Inglaterra o Argentina. Si esto se pita como mano, deberían entonces pitarse todas las manos.

Pero, ¿qué dice el reglamento o mejor dicho la normativa vigente al respecto?

Regla 12 .Faltas y conductas incorrectas-Tocar el balón con la mano

(copiada del reglamento oficial de la IFAB)

Cometerá infracción el jugador que:

• toque el balón de manera voluntaria con la mano o el brazo, incluido el movimiento en dirección al balón con estas partes del cuerpo;

• recupere la posesión del balón después de que este le toque en la mano o el brazo, para luego: * marcar gol en la portería adversaria; * generar una ocasión de gol;

• marque gol en la portería adversaria directamente con la mano o el brazo —incluso si la acción se produce de forma accidental—, incluido el guardameta.

Por norma general, cometerá infracción el jugador que:

• toque el balón con la mano o el brazo cuando: * la mano o el brazo se posicionan de manera antinatural y consiguen que el cuerpo ocupe más espacio; * la mano o el brazo se sitúan por encima de la altura del hombro o más allá de este, a menos que se juegue primeramente el balón, y luego toque este en la mano o el brazo.

Excepto en las infracciones mencionadas, por regla general no se considerará infracción si el balón toca la mano o el brazo:

• si proviene directamente de la cabeza o el cuerpo (incluido el pie) del propio jugador;

• si proviene directamente de la cabeza o el cuerpo (incluido el pie) de otro jugador;

• si la mano o el brazo están cerca del cuerpo y no se encuentran en una posición antinatural con la que se consiga ocupar más espacio;

• si el jugador cae y la mano o el brazo quedan entre el cuerpo y el punto de apoyo en el suelo, pero no alejadas del cuerpo hacia un lado o en vertical.

Como se puede ver la normativa es de todo menos clara y cada cual la interpreta al libre albedrío. En concreto la mano de Militao no lo es para los madridistas y sí lo es para los seguidores del Atlético y del Barcelona por razones obvias. Lo penoso es que se celebre algo que nadie entiende y que perjudica al fútbol.

Si bien ante el Sevilla era un partido cerrado y esta acción fue decisiva, no puede culparse a estas manos del empate. El Madrid debió meter mucho más goles que su rival y punto. Además de que ya es agua pasada y penalti es aquello que sanciona el árbitro (aunque sea a instancias del VAR).

Lo que preocupa no es que las líneas del fuera de juego de Odriozola no estuvieran bien trazadas. Lo que preocupa es que se comete un penal a Casemiro y no se pita. Lo que preocupa es que aunque hoy el perjudicado es el Madrid, mañana será otro y muchos más. Lo que preocupa es que hoy nadie habla del partido, sino de la polémica.

Lo que preocupa es que otras manos similares no se han pitado. Lo que preocupa es que el colectivo arbitral en España es el que más penaltis por manos pita en Europa. Lo que preocupa es que los árbitros son más protagonistas que los jugadores, incluyendo los de la sala VAR. Lo que preocupa es que estos señores de negro están cargando el fútbol.

Por otra parte el VAR vino para ayudar, pero me temo que la realidad es otra. Y es que nunca se sabe si es gol o no, si entra o no entra en VAR, si es manos o no y lo peor es que hoy nadie cree en esta maravillosa herramienta, al estar en manos de un grupo de ineptos.

Para lo que aporta el VAR, mejor que lo quiten. Poder celebrar un gol con todas las ganas, compensa un par de malas decisiones arbitrales.

Y que todas las manos sean manos, que aunque no me gusta es la mejor solución. De lo contrario dejen todo como estaba y que el árbitro decida cuando pitar la mano en dependencia de si entiende si es voluntaria o no. Y punto.