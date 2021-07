¿Qué ha pasado en esta Copa Oro con los grandes favoritos México y Estados Unidos?

Orbelín Pineda, mediocampista de México, realiza un salto mortal frente a Rogelio Funes Mori, luego de anotar ante Guatemala, en un partido de la Copa de Oro realizado el miércoles 14 de julio de 2021 en Dallas (AP Foto/Michael Ainsworth) AP

Desde el pasado 10 de julio se viene desarrollando en diferentes sedes de Estados Unidos la Copa Oro de la Concacaf 2021 con la participación de 16 selecciones del área divididas en cuatro grupos.

En la misma México y EEUU se disputan cuál de los dos es el gigante de la Confederación de Norte, Centroamérica y el Caribe, aunque como siempre los demás participantes se lo pondrán muy difícil.

México está enclavado en el Grupo A, donde va segundo con cuatro puntos, mientras El. Salvador está primero con seis y ya clasificado para los cuartos de final. Los otros dos acompañantes son Trinidad Tobago con uno y Guatemala (que entró sustituyendo a Guayana) con cero.

Este miércoles el Tri goleó 3-0 a Guatemala y se jugará el pase a cuartos ante El Salvador este domingo 18 de julio. Rogelio Funes Mori marcó sus primeros dos goles con México y Orbelín Pineda anotó el tercero. En su debut empató 0-0 con Trinidad Tobago pese a tener un 80 por ciento el balón y tirar 30 veces a puerto por solo cuatro su rival.

Estados Unidos que juega este jueves 15 contra Martinica, derrotó a Haití 1-0 en su debut y cerrará el domingo ante Canadá, que también ganó su primer choque (4-1) discutiendo el primer lugar del Grupo B.

EEUU participa en el torneo con una escuadra alternativa, sin sus estrellas, solo con jugadores de la MLS.

Ante Haití alineó así: Matt Turner; Shaquel Moore (Eryk Williamson), Walker Zimmerman, Miles Robinson, Sam Vines (autor del gol); Kellyn Acosta, Jackson Yueill (Gianluca Busio), Sebastian Lletget; Paul Arriola ( Nicholas Gioacchini), Gyasi Zardes y Jonathan Lewis (Daryl Dike).

En el C, Costa Rica y Jamaica ganaron su primeros encuentros ante Guadalupe (3-1) y Surinam (2-0) respectivamente.

Mientras el Grupo D, Honduras va primero tras golear a Granada (4-0) y favorecido por el empate (3-3) entre Panamá y la invitada Catar.

Cuba no puedo participaran en la ronda preliminar según expresó la CONCACAF debido a “problemas administrativos de la Asociación de Fútbol de Cuba que contribuyeron a que Cuba no viajara”,además de que fueran un factor los “problemas diversos de su viaje y visa relacionados con COVID-19”.

A los cuartos clasifican los dos primeros de cada grupo y se disputará el 24 y 25 de julio.

El sábado 24: el ganador del Grupo D vs. subcampeón del Grupo A y el ganador del A vs. subcampeón del D. El domingo 25: ganador del C vs subcampeón del B y el ganador B vs. subcampeón de C.

De modo que es probable que Honduras si queda primero se mida a que gane de México o El Salvador, y Panamá o Catar al otro. Mientras EEUU, si gana el B, se mediría probablemente a Jamaica como segundo y Costa Rica como primero a Canadá.

Como se puede apreciar todavía todo está muy abierto y es difícil hacer un pronóstico y ver quienes se enfrentarán en las semifinales, donde el ganar del primer juego de cuartos chocará con el del último juego de cuartos y el segundo y tercero entre sí.

Las semifinales el 29 de julio y la final el 1 de agosto. Todos los partidos se están transmitiendo en español por Univisión, o UniMás o TUDN y por FS1 en inglés.