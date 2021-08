Lionel Messi cierra un acuerdo con el PSG y viaja a París para firmar su contrato

Lionel Messi, de la selección de Argentina, festeja tras marcar el tercer tanto ante Ecuador en un duelo de cuartos de final de la Copa América, realizado el sábado 3 de julio de 2021 en Goiania, Brasil. Foto: AP

Se terminó la novela de Lionel Messi de este verano, ahora sí, firmando el último capítulo, en el que no hubo sorpresas y sí un final feliz.

Este martes 10 de agosto el jugador argentino firmará su contrato con el Paris Saint-Germain por las próximas dos temporadas con opción a una tercera por un monto cercano a los $35 millones anuales, según el diario L’Équipe, el primero en dar la noticia de que el acuerdo estaba cerrado.

Esta mañana de martes Messi y sus representantes tomaron rumbo París para pasar revisión médica y luego pasar por las oficinas del club para estampar su rúbrica, hasta entonces su fichaje por el PSG no será oficial. Su presentación está programada para el miércoles 11 en el Parque de los Príncipes.

Jorge Messi, padre y representante de Leo, lo confirmaba en el aeropuerto antes de salir rumbo a París, además de respoder sobre quién era el culpable de su marcha.

“Sí, mi hijo firma hoy por el PSG”, confirmó Jorge Messi. “Averigüen en el club”.

La llegada de Leo a la capital de Francia ha desatado una auténtica locura y se espera que en su presentación miles de aficionados del PSG colmen el estadio. El crack argentino jugará con el “30” en su espalda, número con el que debutó en el Barça.

De este modo Messi, a sus 34 años, pone punto final a su etapa en el Barcelona, equipo con el que ganó 35 títulos e incluso al rumor de última ahora en el que se decía que el club blaugrana le habría hecho una última oferta.

Lo cierto es que el Barça no pudo dar salida a varios de sus jugadores y no podía fichar a Messi. Lo malo es que el presidente Joan Laporta contaba con un dinero que no tenía y no dependía de él y su mensaje de no renovación llegó tarde y mal, echando prácticamente a Messi del club de sus amores.

Ahora Leo inicia una nueva etapa al lado de su amigo Neymar en un equipo repleto de estrellas, que desde ya es candidato a ganarlo todo.

Según informaciones la liga francesa va a permitir el fichaje de todos los jugadores del PSG y queda por ver si la UEFA lo permite. Aunque dadas las buenas relaciones entre ambas es muy posible que dé el visto bueno.

De lo contrario tendría que vender a algunos de sus jugadores y en la rampa de salida podría estar Kylian Mbappe, quien es pretendido por el Real Madrid.

En el PSG además de Neymary Mbappe, Leo se encontrará con los jugadores de la selección argentina Angel Di María y Leandro Paredes, campeones de la Copa América, con el brasileño Marquinhos, subcampeón, y con el italiano Marco Verratti, campeón de la Eurocopa.

Además de los nuevos fichajes como Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Achraf Hakimi y Georginio Wijnaldum, formando sin dudas el mejor equipo de Europa, sin es que al final la Ligue 1 y Alesaksander Ceferín lo permiten.

Es conocida la amistad entre el presidente de la UEFA y el presidente del PSG, Nasser Al-Khelaïfi, sobre todo después de frenar juntos la creación de la Súper Liga, liderada por el presidente del Madrid, Florentino Pérez.

Con el cambio de cromos de Messi la liga francesa se fortalece y la española se debilita, a menos que Mbappe aterrice en el Santiago Bernabéu.

LaLiga dará inicio este mismo fin de semana, con el Barça ya sin Messi recibiendo a la Real Sociedad. Los que quieran ver a Leo dirán eso de “siempre nos quedará París”.