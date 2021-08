El Inter Miami no cree en el Fire y sale a mantener la buena racha en el DRV PNK Stadium

El volante del Inter Miami Rodolfo Pizarro conduce el balón ante el New York City FC el 14 de agosto de 2021.

No hay nada como una victoria para olvidar una derrota. Y esa es la idea con la que el Inter Miami jugará este miércoles 18 de agosto (7:30 p.m. TV: My33, CW34, UniMás) cuando enfrente al Chicago Fire en el DRV PNK Stadium, en Fort Lauderdale.

Tras la derrota 2-0 del pasado sábado ante el New York City, el Inter regresa a casa, donde, animado por su ferviente fanaticada, ha ganado sus dos últimos partidos de forma consecutiva.

El equipo de Miami con 16 puntos (4-4-9) está ubicado en el 12mo puesto del Este y su rival con 20 puntos (5-5-9) va 10mo lugar de su misma conferencia, pero más que vencer a un rival directo el Inter necesita los tres puntos para continuar su remontada.

El Fire llega después de ganar sus últimos dos encuentros en Chicago, el último 1-0 ante el Columbus, por lo que se espera un gran partido este miércoles en la noche.

Será el segundo enfrentamiento entre ambos equipos en esta temporada y en la historia del club. En el primero el Fire ganó 1-0 en el Soldier Field, por lo que será un partido revancha, con el Inter buscando su primera victoria ante el once de Chicago.

El equipo de Phil Neville venía protagonizando buenos encuentros, llevando cuatro juegos sin perder antes del accidente del fin de semana ante el City, tras dos errores clamorosos del lateral derecho Kelvin Leerdam.

Neville seguro lo detectó en el análisis del video y si comprueba que no es el primero - le basta ver el partido ante Orlando- debería relegarle a la banca, a menos que quiera darle la oportunidad a reivindicarse. Y si así fuese, se equivoca, señalado está y le expondría ante su público además de meterle al muchacho una presión extra.

Si bien el equipo también ha acusado la falta de gol, lo cierto es que Neville no ha podido, establecer una zaga sólida y estable, pese a los refuerzos que han llegado y después de 17 partidos no tiene un once tipo.

La llegada del lateral zurdo Kieran Gibbs y la recuperación de Blaise Matuidi ha hecho que la banda izquierda esté funcionando bastante bien, pero la derecha es un verdadero dolor de cabeza.

Gregore es más un mediocentro, Victor Ulloa es bueno para todo pero no un volante por derecha, Lewis Mongan es más un antiguo extremo derecho que ha aportado poco esta campaña, a pesar de que ganas le ha puesto, y el único que ha cumplido ha sido Nico Figal como lateral derecho.

Figal ha tenido que jugar de central y eso le ha abierto las puertas a Leerdam, quien ha fallado. Neville debería probar dos variantes.

La primera sería colocar a Rodolfo Pizarro de volante por derecha en un 4-3-3 para aprovechar su buena salida del balón. Si bien hace tiempo que no se emplea en tareas defensivas, tampoco es una posición desconocida para él y se puede asociar muy bien. Tendría más contacto con el balón y se podría aprovechar más su calidad.

La segunda es bajar a Morgan al lateral derecho en un 5-2-3 aprovechando su velocidad, como en el segundo tiempo ante el Nashville con Indy Vassilev en el ataque por derecha. En ambos casos manteniendo a Robbie Robinson por la izquierda.

Gonzalo Higuaín es dueño de la plaza de delantero centro; al igual que Gregore y Matuidi en el mediocampo. Nick Marsman está demostrado que es un grandísimo portero, Gibbs un gran lateral zurdo y que González Pírez es el jefe de la defensa, aunque con muchas amarillas innecesarias.

Solo falta porque regrese Ryan Shawcross o si aún no está al cien por ciento, incorporar a Ventura Alvarado o Christian Makoun.

Aunque al final dará igual el once que salga. Se espera que el equipo de Miami salga a con todo ante el Fire y lo deje hecho cenizas.