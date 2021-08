Tras la gran victoria ante el Chicago Fire, el Inter Miami tiene motivos para soñar

Cuando todavía faltan 16 partidos para el final de la temporada 2021 de la MLS, el Inter Miami sin duda alguna ha iniciado su remontada.

La espectacular victoria 3-2 ante el Chicago Fire, de este miércoles 18 de agosto en el DRV PNK Stadium, no ha hecho más que confirmar lo que hasta este miércoles era solo una sospecha, una teoría, una suposición. Ahora es un teorema.

Y no es casualidad esta seguidilla de resultados, sino el fruto de un trabajo muy serio conformando un equipo competitivo, tanto en lo físico, en lo futbolístico como en lo mental.

El camino que ha tenido que recorrer su entrenador Phil Neville, no ha sido fácil. La MLS es una liga muy competitiva y el equipo de Miami es la ONU.

El Inter luego de caer en seis encuentros de forma consecutiva, el último ante el líder New England 5-0, ha levantado vuelo y desde entonces ha conquistado tres victorias, dos empates y una sola derrota; consiguiendo 11 de sus 19 puntos (5-4-9), que lo colocan en el puesto 12 de la Conferencia Este.

Lo cual le ha valido para salir del fondo de la tabla y comenzar a pensar en la clasificación a los playoffs, osea terminar entre los siete primeros, y disputar el título.

Así lo expresó el mexicano Rodolfo Pizarro, el héroe del partido del miércoles ante el Fire con el gol de la victoria en el minuto 93.

“En las últimas semanas hemos demostrado y creído en nosotros, hemos trabajado como equipo, hemos estado unidos, comprometidos Creo que cada uno de nosotros confía en que vamos a estar en la liguilla y vamos a estar peleando por el título. Ninguno de nosotros tenemos dudas, sabemos que vamos a estar ahí y que vamos a entrar fuerte”.

Fue la segunda victoria en el tiempo añadido en 10 días, porque el 8 de agosto también ganaron en casa 2-1 con un gol en minuto 95, de Indiana Vassilev, quien este 18 de agosto abrió el marcador.

No fue casualidad porque el Inter no dejó de buscar la puerta rival desde que el once de Chicago se puso arriba 2-1 al inicio del segundo tiempo. Robie Robinson (#1 Draft 2020) agradeció su regreso a la titularidad anotando el gol del empate y al final la tropa de Neville tomó por asalto el área rival.

“Fuimos con una alineación de ataque real esta noche”, comentó Neville. “Puse la mayor cantidad de goles en el equipo en términos de los tres delanteros. Indiana marcó en el último partido, Gonzalo [Higuaín] es nuestro máximo goleador y Robbie es una real amenaza de gol”.

Higuaín en el primero con gran visión de juego le dio el pase a Robinson que entraba solo y cuyo disparo fue rechazado por el portero del Fire a los pies de Vassilev para que anotara el 1-0. Luego el Pipita se la cedió a Robinson para que empatara 2-2 y al final inició la jugada que continuó con un pase a Victor Ulloa, que se la cedió a Pizarro para que marcara el 3-2 definitivo.

Blaise Matuidi, pese a su error en el segundo gol visitante, tuvo un gran partido también, de modo que los tres Jugadores Designados están marcando la diferencia.

Mérito sin duda para Neville que los ha recuperado y además ha conseguido hacer funcionar su sistema con constantes ajustes. Ahora con Lewis Morgan de lateral parece haber encontrado el equipo.

Este sábado (8 p.m.) el Inter tendrá la posibilidad de volver a sumar tres puntos al jugar de nuevo en casa enfrentando al Toronto, el último lugar de la tabla.

Lo mejor es que los aficionados tendrán la oportunidad de poder presenciar a un equipo que está jugando muy bien y que se encuentra en un franco ascenso en una liga de primer nivel como la MLS.