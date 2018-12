Dulce y amarga despedida entre dos grandes amigos: Wade enfrenta por última vez a LeBron

Dwyane Wade recuerda la última vez que jugó contra Kobe Bryant. Fue el 30 de marzo de 2016 y fue especial.

Wade terminó con 26 puntos, 10 rebotes y cinco asistencias. Bryant finalizó con solo dos unidades y anotó uno de siete tiros.

Los Lakers vencieron al Heat 102-100 en el Staples Center, pero el resultado no tuvo ningún significado real para el escolta de Miami.

Lo que Wade recuerda de todo lo que sucedió ese día fue cuando interrumpió la conferencia de prensa posterior al juego de Bryant y pasó tiempo con él esa noche.

“La última vez que jugué contra Kobe fue algo que tuvo mucho valor para mí’’, expresó Wade.

“Fui a la parte trasera del vestuario, nos sentamos y hablamos. Interrumpí su rueda de prensa y eso significó algo para mí”.

Pero una emoción parecida a esa la podría sentir este lunes cuando el Heat (11-14) enfrente a los Lakers (16-10) en Los Angeles y dos grandes amigos como LeBron James y Wade se enfrenten en un partido de la NBA por última vez antes de que la estrella de Miami se retire al final de la temporada.

Un encuentro en la Final de la NBA entre los Lakers y el Heat es técnicamente aún posible, pero muy improbable.

“De todos los jugadores de la liga, además de [Udonis Haslem], LeBron es uno de mis amigos más cercanos”, comentó Wade. “Definitivamente esto tendrá un gran significado por todo lo que ha ocurrido en nuestras carreras. Los encuentros que hemos sostenidos como competidores uno contra el otro y como compañeros del mismo equipo son cosas que no se podrán borrar y que nos unirán para siempre”.

“Entonces, definitivamente ese juego significará mucho. Es el final de un capítulo en nuestras vidas. Esto es solo el final de un capítulo como competidores en una cancha de básquetbol’’.

Pero este capítulo ha incluido muchas cosas. Desde la primera vez que jugaron entre sí el 12 de noviembre de 2003 en Miami hasta un enfrentamiento el Día de Navidad en 2007, pasando por el primer partido de LeBron en Miami después de dejar al Heat como agente libre en 2014.

Ha habido muchos giros en ese capítulo.

Como ese juego del 17 de diciembre de 2005 cuando James anotó 41 puntos y Wade 33 y los Cavaliers terminaron derrotando 115-107 al Heat.

Luego otro encuentro el 12 de marzo de 2006 en el que los 35 cartones de Wade fueron suficientes para conducir al Heat a una victoria 98-92 ante Cleveland, a pesar de los 47 puntos de LeBron.

Menos de un mes después, James se ganó la revancha al hilvanar otro juego de 47 unidades para llevar a los Cavaliers a una victoria 106-99 sobre el Heat, a pesar de los 44 puntos de Wade el 1ro de abril de 2006.

También hubo una brecha de cuatro temporadas en que James y Wade no tuvieron que enfrentarse entre sí.

Eso fue cuando fueron compañeros del Heat entre el 2010 y 2014 y ganaron dos campeonatos de la NBA juntos como parte del Big Three junto con Chris Bosh.

Después de todo eso, es justo que James y Wade entren en el partido el lunes con un récord de 15-15 cuando se enfrentaron en sus carreras profesionales.

“Voy a saborear esto. Ambos lo haremos “, dijo Wade sobre el enfrentamiento del lunes contra James.

“Ambos tuvimos algunos momentos increíbles uno contra otro como competidores. Pero obviamente tuvimos algunos grandes momentos como compañeros de equipo. Y vamos a ser amigos para siempre, pero esta es la última vez que jugamos baloncesto entre nosotros. Así que lo disfrutaremos y luego lo saborearemos’’.

“Obviamente, LeBron es uno de mis mejores amigos y la historia que tenemos como compañeros de equipo es muy buena”.

Este será un momento que James también apreciará.

“Es amargo y es dulce”, afirmó James. “La parte dulce es que siempre me ha gustado estar en la cancha con mi hermano. Todo comenzó a partir del 2003. Y la parte amarga es que esta será la última vez que compartimos el mismo tabloncillo”.

“A veces es solo química. A veces ni siquiera puedes explicarlo”.

La primera vez que los Lakers y Heat se enfrentaron esta temporada, Wade no jugó pues estaba en medio de su licencia de paternidad. Los Lakers ganaron ese juego 113-97 en Miami, con James anotando 51 puntos.

“Yo vi ese juego’’, aseguró Wade cuando se le preguntó acerca de esa noche.

“Por supuesto que me hubiera gustado haber estado allí. Jugó muy bien. Estaba viendo el último disparo de tres puntos y sabía que que iba a entar al aro. Cuando recibió el balón, lo que fuera a tirar iba a entrar”.

“Estoy seguro de que para él fue bueno que cumpliera 16 años en la liga y tuviera una actuación como esa en la ciudad en la que jugó. Pero fue contra mi equipo, así que no le escribí, no lo animé y no puse nada en Twitter’’.

A pesar de la amistad entre ambos, ese es el tipo de competitividad que forma parte de su relación.

Entonces, antes de que Wade y James reflexionen sobre lo que han sido estos años de carrera e intercambien camisetas después del juego seguro hablarán un poco de lo que hicieron ese memorable día en la cancha.

Después de todo se va a romper el empate 15-15.