Brotes verdes en el Heat a cinco del final

El armador del Heat Goran Dragic trata de escapar de la marca del delantero de los Celtics Jayson Tatum el lunes en el TD Garden de Boston. Getty Images

Después del juego de este miércoles ante los Celtics, al Heat solo le quedarán cuatro encuentros, tres fuera y el último de la temporada regular en el American Airlines Arenas ante los Sixers.

El equipo de Miami se encuentra enfrascado en la pelea por alcanzar los playoffs, donde era octavo antes de jugar con Boston, medio juego por encima del Magic.

De cualquier modo el Heat planea el martes, antes de enfrentar al quinteto de Filadelfia, hacerle un homenaje a Dwyane Wade en el que tal vez sea su último partido en el American Airlines Arena.

Claro que pudiera jugar algunos más, si el equipo clasifica para la temporada, donde las posibilidades de avanzar a la segunda ronda son escasas, pero nunca se puede decir que no tienen su chance. Ahora lo primero es clasificarse y además de los Sixers tienen que salir airosos en Minnesota (viernes), Toronto (domingo) y Brooklyn, donde termina su campaña regular.

Lo tiene muy duro pero el quinteto de la Capital del Sol ha estado compitiendo muy bien, incluso sin Justise Winslow y Josh Richardson, dos piezas fundamentales en el esquema de Erik Spoelstra.

En el mes de marzo tuvo un balance de 11-4 y Winslow, quien estaba listado como cuestionable para el miércoles se ha perdido los últimos nueve y su regreso es un buen refuerzo para el equipo como lo es el de Richardson, también listado cuestionable, tras estar dos partidos fuera por una lesión del talón izquierdo.

Rodney McGruder (rodilla izquierda) también estaba en duda para jugar (cuestionable) y Derrick Jones Jr (rodilla derecha) no jugará tras lesionarse el lunes en el partido contra los Celtics.

“Justise, J-Rich and Rodney jugarán. Derrick no jugará esta noche”, dijo Spoelstra. “El resto está disponible. Esto es todo en este momento, pero también estamos muy atentos, asegurándonos de que no estamos exponiendo demasiado a nadie”.

Al final Richardson entró en la alineación titular por Jones Jr ty recuperó su puesto de delantero pequeño.

Al equipo de Miami le faltó tiempo en Boston para alcanzar la remontada y a punto estuvo de lograr la hazaña al pegarse a tres puntos con dos minutos por jugar, luego de un horrible primer cuarto en el que llegó a estar perdiendo por 23 puntos.

James Johnson muy bien de delantero pequeño en lugar de Jones Jr, junto a Kelly Olynyk y Bam Adebayo y fue parte importante de la remontada de Miami.

Queda por ver como Spoelstra moverá las piezas ante los Celtics, en un partido revancha, y si se verá al Heat de la primera mitad o al de la segunda, sobre todo con la posible incorporación de Richardson y Winslow, aunque sean menos minutos.

A pesar de caer en Boston y de las recurrentes lesiones hoy se pueden apreciar varios brotes verdes en el Heat. Goran Dragic y sus 30 puntos ante los Celtics y 23 (triple doble) ante los Mavs, Dion Waiters y sus 28 puntos ante los 26 ante el Magic, Dwyane Wade con sus 20 puntos ante los Wizards y en los últimos cuartos.

En la parte alta con Adebayo y Olynyk de titulares y Hassan Whiteside viniendo desde el banco, siendo el mejor ante los Bucks y clave el lunes en la remontada contra los Celtics.

Con el regreso de Rook #1 y Rook #2, como les llamaba Wade en su primer año, el Heat tiene equipo para llegar a playoffs. Solo falta que Spoelstra sepa utilizarlo y encontrar la regularidad que se necesita para ser al equipo exitoso.