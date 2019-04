LeBron se equivocó al irse a los Lakers no regresar al Heat con Wade

Dwyane Wade y LeBron James (der.) tras ganar el campeonato de la NBA el 22 de junio del 2012. ASSOCIATED PRESS

LeBron James tomó este verano una (mala) decisión irse a los Lakers. Su razón solo la entendió él: sacar a flote a un equipo histórico sumido en las sombras tras el retiro de Kobe Bryant; pero, contrario a eso, lo único que consiguió esta temporada fue hundirlo un poco más en el lodo.

Sí, un poco más, porque estos Lakers son todo menos un equipo. Aunque eso ya se veía venir desde la confección del mismo, con jóvenes con talento y veteranos que lo único que tenían para ofrecer eran problemas.

Para colmo LeBron se lesionó en la ingle y en medio del proceso se le ocurrió ofrecer a los Pelicans a sus mejores promesas a cambio de Anthony Davis. El intercambio no se dio y los chicos quedan muy molestos. Como resultado el equipo de Los Angeles se quedó sin playoffs, mucho antes de lo previsto.

No solo ellos quedaron molestos, sino aquellos que en un momento se plantearon servir a King James para formar un proyecto ganador. Y así el tiempo sigue pasando y a LeBron, a sus 34 años, se le acaba.

En el Staple Center aún se escuchan los ecos de: “Queremos a Kobe” y “LeBron regresa a Cleveland”.

Que distinto hubiera sido si hubiese decidido venir al Heat, equipo con que conquistó dos anillos, para reunirse con su amigo Wade y una afición que sí le quiere.

Wade ha defendido a James, luego de una decepcionante temporada con los Lakers

“LeBron no es un jugador que esté acostumbrado a perder y no llegar a los playoffs”, dijo Wade. “Esos 18 juegos que estuvo fuera influyeron. Ni siquiera se puede hablar realmente de que no haya llegado a los playoffs, debido a eso. Ellos eran cuartos cuando él salió”.

Su decisión le costó el ver rota su racha de ir a las Finales de la NBA ocho veces seguidas, con el Heat muy probablemente hubiese llegado tras coronarse en el Este.

En verdad James no ha tenido una gran campaña y aunque se mantiene en la élite ya no es el mismo y muy pronto comenzará a mostrar una curva descendente.

“La gente está tratando de atacarlo por la edad. No es un secreto que va a envejecer cada año. No hay duda de que no eres la misma persona que eras, pero sigue siendo genial “, comentó su amigo Dwyane. “Creo que él entiende el escrutinio que viene con ser LeBron James, lo hable o no, está impulsado por algo diferente. Por eso es genial. Él ayuda a las calificaciones para la televisión. Él lo sabe. No detiene nada. Él continúa acercándose al juego de la misma manera que lo hace”.

A pesar de todo los números siguen siendo buenos esta temporada, promediando 27.4 puntos, 8.5 rebotes y 8.3 asistencias por juego.

Mientras que Wade en su última temporada tiene una media de 14.3 puntos, 4.0 asistencias y 3.8 rebotes por partido.

James bien puso honrar la amistad con D-Wade viniendo a Miami a unirse con él para juntos luchar por un campeonato en su despedida y no yendo a Hollywood a sobreactuar y por ende a fracasar.

En el Heat, una franquicia de primera clase, que incluso le pudo haber hecho un equipo mucho más competitivo para ir por el título.

LeBron no jugará más esta temporada, en principio para recuperar su ingle; en verdad, para no pasar más vergüenza tras su horrible temporada que se antoja como castigo a su pésima decisión.