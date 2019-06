Los Raptors no pueden dejar escapar esta oportunidad

El armador de los Raptors Kyle Lowry (7) tira sobre la marca del delantero de los Warriors Draymond Green, quien roza el balón en el último segundo del Juego 5 el pasado lunes en Toronto. Chris Young

Mientras todos los focos de la NBA se posan sobre la lesión en el Talón de Aquiles de Kevin Durant y en saber cómo los Warriors intentarán sobrevivir sin él; el otro contendiente al título no quiere que el anillo se le escape de entre los dedos y prepara el asalto final.

Casi se lo puso cuando Kyle Lowry preparó su disparo en el último segundo y lo tuvo en su mano tres minutos antes en el Juego 5 en Toronto antes que los Splash Brothers desataran su furia con tres disparos que dejaron congelados a los Raptors.

Por eso los del Norte, no quieren que haya un Juego 7, quieren finiquitar la serie este jueves (9 p.m. TV: ABC) en el Oracle Arena de Oakland y traer el primer campeonato en la historia de la franquicia. Toronto cuenta con un gran equipo y en Kawhi Leonard a un gran líder en la cancha.

Por otro lado han visto que Golden State ha conseguido también ganar dos veces en Toronto y no quieren asumir ese riesgo a menos que no les quede más remedio.

Los Raptors lideran 3-2 estas Finales de la NBA, después de ganar precisamente dos juegos en la casa de los Warriors, mandando a callar a una de las aficiones más ruidosas de la liga, y no le importará repetir su actuación ante un equipo al que sabe que puede derrotar.

En contra solo tiene la inexperiencia, pero tanto Leonard como Danny Green saben lo que es ganar una final y enfrentarse a un ambiente hostil. A Toronto le ha costado mucho llegar hasta aquí y no van desperdiciar la ocasión.

Su nuevo entrenador Nick Nurse, a pesar de ser novato, está haciendo un gran trabajo y la llegada de Marc Gasol le ha dado más defensa y más inteligencia en su juego.

Pero el camino no ha sido fácil en la temporada los Raptors fueron segundos, perdieron el primer juego de playoffs contra el Magic, tuvieron que ir al Juego 7 contra los Sixers y ganarlo de forma heroica con un canasta de Leonard desde la esquina que dio cuatro veces en el aro, y remontar un 2-0 contra los Bucks, casi nada.

Tal vez están más acostumbrados a vivir en la adversidad, pero nada garantiza que vayan a salir airosos este jueves ante unos Warriors que saben que han perdido definitivamente a Durant, el MVP de las últimas dos Finales.

Todo pasa ahora por frenar a Stephen Curry y Klay Thompson, quienes con sus triples han sido un verdadero dolor de cabeza para los Raptors.

El resto de Golden State está aportando muy poco en ataque, con Draymond Green bueno para todo y que no llega a 13 puntos de promedio ante Toronto y e gran defensor Andre Iguodala, que no promedia no siete puntos en estas Finales.

Un dato. Los Raptors han ganado los tres juegos esta temporada en Oakland, uno en la campaña regular y dos en los playoffs y todos por margen superior a los 12 puntos.

Los Warriors se mudarán a San Francisco la próxima temporada por lo que este jueves será su último partido en el Oracle Arena, donde Golden State solo se han proclamado campeón en el 2017.

Si ganan los Warriors habrá Juego 7 el domingo en Toronto, pero los Raptors no pueden dejar escapar esta oportunidad de ser los nuevos campeones. Este es el panorama.

¿Quién ganará el último partido de la NBA en el Oracle Arena?