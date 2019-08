Haslem o Carmelo: ¿A cuál traería usted para el Heat esta temporada?

El delantero Udonis Haslem se inclina hacia jugar una temporada 17 con el Heat.. dsantiago@miamiherald.com

La semana pasada el Heat dejó libre a Yante Manten para hacerle un hueco en el roster a un veterano y aunque visiblemente ese veterano es Udonis Haslem hay otro, con aureola de estrella llamado Carmelo Anthony, que quiere jugar y no tiene equipo.

Ambos ganarían el mínimo de veterano ($2.6 millones), pero aportan cosas muy diferentes y si bien está claro que la franquicia se decanta por la fidelidad de Haslem no estaría de más analizar lo que realmente sería mejor para el quinteto de Miami, que al final es lo que importa.

Todo indica que Haslem, a sus 39 años, está interesado en regresar a jugar su temporada número 17 con el Heat y se prepara para ello, aunque aún no lo ha comunicado. Quiere asegurarse que el fuego sagrado quede en buenas manos, aunque sabe de sobra que su cuerpo ya no da más.

UD es un verdadero ejemplo de entrega de sacrificio de lucha, todo un campeón, portador de los valores del Heat y el mejor de los tutores para los más jóvenes.

Acceso digital ilimitado: solamente 99 centavos el primer mes Reciba acceso total a nuestro contenido en todos sus dispositivos SUSCRIBASE AHORA

El Heat le tiene mucho respeto por lo que ha significado y por lo que aporta como capitán, pero ocupa una plaza que bien pudiera tenerla alguien que aporte más en la cancha. Solo él sabe lo que es mejor y lo que él decida hay que apoyarle. Se lo ha ganado.

Sin embargo, Carmelo no tiene la suerte de tener un equipo esperando por él, algo que también se lo ha ganado, pero no solo es mejor jugador sino que puede aportarle al Heat algo que no tiene.

Melo, a sus 35 años, aún hoy es de los pocos jugadores de la NBA capaz de crearse su propio disparo. En el Heat abundan los buenos defensores, pero igualmente necesita anotadores, siendo la ofensiva su asignatura pendiente.

Muchos dirán que no encaja en la Cultura de Miami, pero el jugador quiere despedirse a lo grande y seguro encontrará cómo hacerlo. Le ayuda sus 6.9’ el saber jugar muy bien al basquetbol, solo necesita la motivación que puede darle el Heat.

Si le dan galones, no como en Houston o Oklahoma donde era la tercera rueda, Anthony es capaz de anotar tres triples seguidos y terminar por encima de los 20 puntos y eso hoy en Miami pocos o ninguno lo pueden hacer.

Queda la duda de si será capaz de sacrificarse en defensa, pero, si se compromete, bien vale la pena intentarlo. Sería de gran ayuda para Jimmy Butler y si mantiene su compromiso un verdadero maestro para los más jóvenes.

Haslem es de la casa y juega con ventaja, pero igualmente Carmelo sería una excelente contratación.