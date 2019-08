LeBron no para y ahora quiere traerse a Superman y a un viejo amigo para reforzar a los Lakers

Los jugadores de los Lakers LeBron James, (izq.) y Anthony Davis conversan el 13 de julio en UCLA, Calif. AP Photo

Tras la grave lesión de rodilla de DeMarcus Cousin, los Lakers se han lanzado en la búsqueda de un centro de garantía en su sueño de ser campeones de la NBA.

Cousins, quien se unió al equipo de Los Ángeles este mismo verano, sufrió una rotura del ligamento anterior cruzado de la rodilla izquierda en una práctica individual en Las Vegas, lo cual es un duro golpe para LeBron James y su tropa, pues lo aparta al menos de la temporada regular.

Entre los centros que están valorando los Lakers sobresale Dwight Howard. “Superman” está a la espera de que los Grizzlies le compren su contrato y lo dejen libre, pero el quinteto de LA ha conseguido el pertinente permiso para hablar con él y verle entrenar.

Los Lakers tienen a JaVale McGee como único centro natural, ya que Anthony Davis aunque puede jugar en ese puesto prefiere ser delantero de poder.

El equipo para tomar la mejor decisión vio, además de Howard, a otros pívots como Joakim Noah, Marreese Speights en entrenamientos individuales y así comprobar de primera mano su condición física y mentalidad.

También ha trascendido que LeBron está tratando de traerse a Carmelo Anthony, quien es agente libre y está sin equipo.

Anthony espera jugar su último año en la NBA y con James además tendría la posibilidad de ganar su primer anillo.

Kendrick Perkins, ex compañero de equipo de LeBron en Cleveland reveló que James ya lo quiso trae a los Cavaliers y el equipo le dijo que no; pero ahora puede lo intente de nuevo principalmente porque los Lakers no cuentan con un tirador como Melo.

No está claro si tiene James tiene ahora poder para hacer eso y no dejar tirado a su amigo, pero como bien apunta Royce White no hay manera que el equipo justifique la firma de Jared Dudley y no contratar a Carmelo, quien a pesar de sus 35 años es mucho mejor.

Según algunas fuentes, todo indica que Howard, de 33 años, es el más fuerte candidato para regresar a los Lakers por primera vez desde 2012-13, cuando pasó una temporada con el equipo.

Mientras queda por ver si LeBron tiene el poder suficiente para traerse a Carmelo para reforzar estos Lakers.