Un Heat herido de muerte espera como el ave fénix resurgir de sus cenizas ante los Lakers

El Heat de Miami, con la serie en contra 1-3 ante los Lakers, se encuentra al borde del precipicio en estas Finales de la NBA, pero no por ello ha entrado en pánico, por el contrario confía en sus posibilidades al menos para ganar este Juego 5.

Este viernes 9 de octubre (9 p.m. TV: ABC y Radio: 98.3 FM) se llevará a cabo este quinto encuentro con la posibilidad de que el quinteto de Los Ángeles se corone campeón de la NBA, pero también es probable que Miami ponga la serie 2-3 y le meta el miedo en el cuerpo al equipo de LeBron James.

El propio LeBron ya sabe lo que es revertir un 1-3. Sus Cavaliers lo consiguieron para quedar campeones en el 2016 y harán todo lo posible para que el Heat no repita esta gesta.

Pero el quinteto de la Capital del Sol no tiene que pensar ahora en alcanzar el tercer piso y llegar a la azotea, sino subir con éxito el primero este viernes e ir juego a juego.

Para Miami lo importante ahora es ganar el quinto partido y el sentido de urgencia será su gran aliado, pero como dice Jimmy Butler tendrá que jugar su mejor basquetbol en ambos lados de la cancha los 48 minutos y ser más agresivo que su rival.

Será importante que tenga mucha confianza, principalmente para que pueda tener éxito en los tiros de tres. Si estos comienzan a entrar el Heat tendrá ganada en gran parte la batalla.

En los primeros cuatro juegos de las Finales de la NBA, Miami ha encestado 48 de los 135 triples intentados para un 35.6 por ciento, por debajo del 37.9 de la temporada regular, aunque sí ha sido su tónica en estos playoffs.

Los Lakers están cerrando la pintura para impedir que entren Jimmy Butler y Bam Adebayo principalmente, y el Heat necesita que sus francotiradores rompan esa defensa. Pero tampoco pueden tirar tan precipitadamente, necesitan hacer más jugadas para intentar tirar desmarcados.

Tyler Herro, Jae Crowder y Duncan Robinson están llamados a cumplir con este importante rol. También Kelly Olynyk viniendo del banco, quien puede estirar la cancha siempre y cuando el entrenador Erik Spoelstra le dé más minutos y no 12 como en el partido anterior que terminó en derrota.

Si Goran Dragic estuviera disponible para salir a la cancha algunos minutos sería de gran ayuda, no solo por los puntos que puede aportar sino por las jugadas que puede crear. Sería una especie de Factor X que podría cambiar las tornas.

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

El Dragón figura como dudoso con una lesión en el pie (fascia plantar) que tarda en curar. El martes intentó jugar y, tras calentar antes del partido, con lágrimas en los ojos tuvo que desestimar la idea.

Por suerte Adebayo sí estará disponible y el Heat espera que llegue mejor que al Juego 4 y pueda causar un mayor impacto en la cancha.

El Heat necesita que alguien ayude a Butler en ataque y no solo Adebayo. En defensa, además de seguir marcando bien a Davis, también hay que ayudar con LeBron, pero sobre todo cuidar que no le disparen tan solos desde las esquinas y no le tomen tantos rebotes ofensivos.

En el cuarto encuentro los tres minutos finales le costaron el juego, de modo que Spoelstra debe encontrar un mejor equipo cerrador en el que no pueden estar juntos Herro y Robinson, y no puede faltar ni Andre Iguodala, ni Dragic si es que por fin está disponible.