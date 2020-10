¿Y qué tal un EEUU vs Resto del Mundo para el Juego de las Estrellas de la NBA?

LeBron James # 23 de Los Angeles Lakers defiende a Jimmy Butler # 22 del Miami Heat durante el segundo cuarto en el Juego 6 de las Finales de la NBA 2020 en AdventHealth Arena en el ESPN Wide World Of Sports Complex el 11 de octubre de 2020 en Lake Buena Vista. Getty Images

Después de lo visto en esta temporada, incluyendo los playoffs se antoja que hay un nuevo equipo de Estados Unidos para las olimpiadas, si es que se llega a tiempo, donde solo hay un jugador consagrado y otro que ya viene siendo habitual, y otros tres que merecen ser titulares.

Mientras que, a su vez, se vislumbra un interesante grupo de extranjeros que juegan en la NBA que muy bien pudiera plantarle cara. Y entonces, porque no enfrentarlos en el próximo Juegos de Estrellas.

No es nada descabellado, después de ver cómo este juego estelar ha estado cada año cambiando de formato en busca de hacerlo mucho más atractivo, sin olvidar que este es el mismo que se utiliza para el Juego de las Estrellas en Ascenso. Loi mejor es que no hay claro favorito.

Ahora mismo en el quinteto titular de EEUU hay dos campeones de la NBA no tienen discusión. Ellos son los jugadores de los Lakers LeBron James, como delantero pequeño, y Anthony Davis, como delantero de poder; pero el centro del equipo hoy debería ser Bam Adebayo y el escolta Jimmy Butler, ambos del Heat; con Jamal Muray, de los Nuggets, como el armador.

Por el otro lado el quinteto abridor del Resto del Mundo debe estar integrado por el armador Bem Simmons, el escolta Luka Doncic, el delantero pequeño Pascal Siakam, el delantero de poder Giannis Antetokounmpo y el centro Nikola Jokic.

Los respectivos bancos tampoco tienen desperdicio. En la segunda unidad del USA deberían estar Damian Lillard, James Harden, Kawhi Leonard, Jayson Tatum y Karl-Anthony Towns o Brook Lopez.

En el World Team el quinteto que vendría del banco estaría conformado por Goran Dragic, Andrew Wiggins, Kristaps Porzingis, Joel Embiid y Rody Gobert.

Lo curioso es el gran número de estrellas que se quedan fuera tanto en un equipo como en el otro, sin contar algunos como Kevin Duran que han estado fuera esta temporada.

Sin querer de nuevo sería un LeBron vs Giannis, pero más genuino, sin el circo de amiguismos y agendas ocultas de la actual elección, con un mayor sentido competitivo, que además resaltaría la diversidad que existe hace mucho en la NBA y un mayor incentivo.

Interesante que de los Lakers solo salen dos y no hay otro que se asome ni cerca, mientras en el Heat había tres, uno viniendo del banco. El resto de los equipos prácticamente aportan uno o dos y los que no llegaron a los playoffs ninguno, lo cual sería igualmente un premio a los que consiguen que resalte su equipo y no ellos de modo individual.

Los entrenadores no tienen discusión. Frank Vogel, flamante campeón con los Lakers, por el equipo de EEUU y Erik Spoelstra, finalista de la NBA y de madre filipina, por el equipo de Resto del Mundo.

El Juego de las Estrellas 2021 de la NBA está programado para que se desarrolle en Indianápolis en el Bankers Life Field House, la casa de los Pacers de Indiana, y lo más probable es que no se juegue el 14 de febrero como estaba previsto, sino que esa fecha se cambie para más adelante.

Igualmente si la NBA llevase a cabo esta propuesta, no solo favorecería la preparación para el equipo de EEUU, sino que juntaría por primera vez a LeBron y Davis con sus “enemigos íntimos” Butler y Adebayo, ¿se lo imaginan?