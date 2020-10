El Heat tiene un problema ajeno que le dificulta los planes para la próxima temporada

Al Heat sin dudas le gustaría tener al menos el mismo equipo para la próxima temporada, el problema es que tiene a seis hombres en la venidera agencia libre y el dinero y el tiempo que puede ofrecer es poco.

Goran Dragic, Jae Crowder, Udonis Haslem, Solomon Hill, Derrick Jones Jr. y Meyers Leonard son agentes libres y aunque tienen preferencia por el equipo de Miami podrán negociar con cualquier equipo antes de decidir su futuro.

Se espera que se le extienda un buen contrato por un año a Dragic y Crowder. Haslem, a sus 40 años, no ha anunciado su retiro y también hay interés en Jones, pero queda la duda de lo que pasará con Leonard mientras se da por hecho que Kelly Olynyk ejercerá su opción para quedarse otro año más en el quinteto de la Capital del Sol.

El problema con Leonard no es de fácil solución. El jugador aspira a ganar sobre los $10 millones y a sus 28 años busca un contrato multianual. También quiere un mayor protagonismo del que tuvo en los pasados playoffs, lo que hace que tenga que poner también un poco de su parte para poder alcanzar un acuerdo.

“Estoy buscando un papel importante, digamos de 20 a 25 minutos por partido, ya sea como titular o saliendo de la banca y solo quiero ganar”, dijo Leonard al Miami Herald. “Supongo que todos dirían que tienen que pensar en el componente financiero de un contrato, pero la verdad es que quiero ganar y solo quiero tener un papel importante’’.

Leonard quiere quedarse en Miami pero necesita que todo se lo confirme abiertamente el presidente Pat Riley y el entrenador Erik Spoelstra.

“Quiero decirles que quiero jugar y tener un papel en un equipo ganador, que me encanta Miami pero no estoy dispuesto a sentarme en el banco”, añadió Leonard. “Soy muy consciente de que hay que ganar y eso es lo que hice al llegar. Simplemente que tiene que haber una conversación abierta y transparente, con la cual me sienta cómodo”.

El Heat tiene los derechos “Bird” de los seis jugadores, por lo que puede pagarles por encima del límite salarial, intentando no pasarse demasiado para no tener que pagar el impuesto lujo.

Lo malo es que a día de hoy la NBA no ha dado a conocer ninguna de las dos cifras lo cual es un problema que dificulta los planes del equipo de Miami, que tiene ya nueve jugadores bajo contrato y junto con Olynyk suman poco más de $80 millones, contando la deuda de dos jugadores cortados anteriormente. .

Las noticias locales nunca han sido más importantes Suscríbase para obtener acceso digital ilimitado a las noticias importantes de su comunidad #TuNoticiaLocal

La pasada temporada el techo salarial estuvo en $109 millones y pagaron impuestos de lujo los siete equipos que sobrepasaron los $132.6 millones, entre ellos el Heat por casi $3 millones.

Miami tiene comprometidos a 10 jugadores para la próxima temporada, suponiendo que el centro Olynyk ejerza su opción para quedarse la última temporada de su contrato y si ambos límites se mantuvieran más o menos en la venidera campaña el equipo tendría cerca de $50 millones para ofrecer a estos seis jugadores.

A eso hay que sumar que puede añadir un jugador en el puesto 20 en el Draft 2020, de modo que si el Heat se queda con el jugador que recluta este año habría que dejar ir a uno de los seis agentes libres y uno de los que más papeletas tiene es Leonard, lo cual es una pena.

Otra cosa es que el equipo necesite su lugar para traer a un gran jugador en este mercado, pero está difícil toda vez que el plan es tener el máximo dinero disponible para ofrecer en la agencia libre 2021 e intentar traer a Giannis Antetokounmpo.

Igual Riley y su equipo saben lo que hacen y seguramente con lo que tiene será lo mejor para el flamante campeón de la Conferencia Este.