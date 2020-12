Heat vs. Bucks y la pérdida de la ilusión con Giannis Antetokounmpo

En la miniserie de dos partidos consecutivos ante el Heat, los Bucks de Milwaukee contarán en sus filas con su superestrella Giannis Antetokounmpo. Pero no llegará en la condición del codiciado agente libre de la clase 2021.

¿Qué significa eso para el juego del martes entre estos dos equipos en el AmericanAirlines Arena?

Lo que hubiera sido una noche llena de especulaciones sobre la posibilidad de que Antetokounmpo se uniera al Heat como agente libre la próxima temporada baja es simplemente un escenario para que dos de los mejores equipos de la Conferencia Este se enfrenten.

El dos veces Jugador Más Valioso de la NBA descartó convertirse en agente libre al final de esta campaña cuando firmó una extensión de contrato máxima por cinco años y $228 millones con los Bucks a principios de este mes.

Pero antes de que Antetokounmpo tomara esa decisión, Miami probablemente no hubiera tenido espacio en el tope salarial para un jugador como él, después que el equipo le diera a Bam Adebayo una extensión máxima de contrato en noviembre por cinco años y $163 millones, que podría estirarse hasta $195 millones.

Adebayo y Antetokounmpo comparten el mismo agente, Alex Saratsis. Se esperaba que el Heat fuera uno de los muchos equipos que buscarían agresivamente a Antetokounmpo en la agencia libre.

Miami tendría que concretar un cambio con Milwaukee si quiere agregarlo a su plantilla en el corto plazo, pero Giannis no puede ser canjeado en el primer año de su extensión.

Con Antetokounmpo fuera de la lista, los jugadores más atractivos que podrían convertirse en agentes libres en 2021 son Victor Oladipo, Kawhi Leonard y Jrue Holiday, entre otros.

El Heat y los Bucks chocarán nuevamente el miércoles (7:30 pm, Fox Sports Sun y NBA TV) en la AAA, una serie diseñada para reducir los viajes por la pandemia de COVID-19.

Adebayo comentó que no habló con Antetokounmpo después de ambos rubricarán sus extensiones.

“Nosotros nos comunicamos antes, pero no después de la extensión de contrato”, expresó Adebayo.

“Ese es el momento de estar con tu familia y disfrutar ese momento’’.

¿AMOR AL TERRUÑ0?

El escolta Tyler Herro es oriundo de Milwaukee. Asistió a Whitnall High School, que se encuentra en Greenfield, Wisconsin, y su familia todavía vive en el área de Milwaukee.

Pero Herro, de 20 años, no es querido por todos en casa.

Todo comenzó cuando Herro dejó Wisconsin para asistir a Kentucky como un codiciado prospecto de high school para luego ayudar al Heat a eliminar a los Bucks, en la segunda ronda de los playoffs de la temporada pasada.

“Probablemente diría que no les agrado mucho cuando regreso a casa”, afirmó Herro con risas el lunes.

“Hay algunas personas que no son mis mayores admiradores. Pero eso no hace que sea muy difícil para mí volver a casa. Yo me siento bien allí y puedo regresar sin problemas’’.

Sin embargo, hace solo unos años, Herro y su entorno eran fanáticos de los Bucks. Eso cambió después de que el Heat lo seleccionó en el Draft de 2019.

“Mis amigos, mi familia y yo crecimos como fanáticos de los Bucks porque es el club de mi ciudad natal”, señaló. “Pero creo que mis amigos ahora se han convertido en fanáticos del Heat y yo he hecho lo mismo, obviamente’’.

En la pasada temporada, Herro jugó en siete partidos contra los Bucks, dos en la campaña regular y cinco en los playoffs como novato.

“Siempre me emociono cuando juego contra el equipo de mi ciudad natal, pero creo que ya he superado ese dilema’’, expresó Herro.

“Jugamos lo suficiente la pasada temporada. Entonces, es obvio que estoy emocionado por volver hacerlo y competir contra otro gran equipo’’.

Para el duelo de este martes, el Heat llega tras completar su descanso programado más largo de la primera mitad de la temporada, tres días después de su victoria el viernes ante los Pelicans de New Orleans Pelicans, el Día de Navidad.