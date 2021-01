La pandemia hace mella en la NBA. ¿Cómo se refleja entre los jugadores del Heat?

Leer más

Los Nets de Brooklyn adquirieron el miércoles a James Harden procedente de los Rockets de Houston, un traspaso que le reúne con Kevin Durant y concreta la salida que buscaba desde hace varias semanas, informó una persona al tanto de la situación.

Harden se marcha a los Nets como parte de una negociación que involucra a cuatro equipos, con Indiana y Cleveland como los otros dos, según la persona que habló con The Associated Press bajo la condición de no ser identificada debido a que aún no se ha recibido el aval de la NBA.