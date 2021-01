Con la llegada de Harden a los Nets, ¿quién es el que realmente manda en el Este?

Al Heat se le ha complicado, y de qué manera, el poder conquistar esta temporada el banderín de la Conferencia Este, después del traspaso del estelar James Harden este miércoles a los Nets de Brooklyn, en un intercambio que involucró a varios equipos y no precisamente el de Miami.

Harden se une a otras dos estrellas como Kevin Durant y Kyrie Irving para formar el trío más potente de la NBA, convirtiéndose de golpe en el gran favorito para ganar el título.

No será fácil, de eso tiene experiencia el Big Three del Heat, que aunque fue a cuatro finales, solo ganó dos. Y es que todo pasa por la química entre estos tres jugadores, a los que les encanta tener el balón en sus manos y cuya defensa no es de las mejores de la liga.

Mucho trabajo tendrá ahora el entrenador Jason Kidd después de cambiar a sus mejores defensores, aunque talento tiene de sobra. Pero menuda tarea le tocará a los entrenadores que enfrenten a los Nets para defender a este monstruo de tres cabezas.

El equipo de Brooklyn (7-6) ocupa el sexto lugar en el Este, pero si arregla los problemas (personales) que está presentando Irving se espera que discuta con los Bucks de Milwaukee la cima de la conferencia, de lo contrario todo podría saltar por los aires.

El Heat tiene marca de 4-5, sin contar el juego de este jueves ante los Sixers, y es el actual campeón del Este, después de quedar quinto la pasada temporada regular y vencer a Pacers, Bucks y Celtics en las respectivas series de playoffs. Este jueves amaneció como noveno, pero se espera una vez superada la cuarentena de varios de sus jugadores suban en la clasificación.

La pandemia de coronavirus ha golpeado fuertemente la NBA y el equipo de Miami ha tenido a ocho jugadores apartados del equipo, cumpliendo el protocolo del COVID-19: Bam Adebayo, Avery Bradley, Jimmy Butler, Goran Dragic, Maurice Harkless, Udonis Haslem, KZ Okpala y Kendrick Nunn.

Y tan solo ocho hombres para jugar, el mínimo requerido. Con ellos el pasado martes, en Filadelfia, el Heat estuvo a punto de obrar el milagro y con ellos tendrán que enfrentar este jueves de nuevo a los Sixers.

La verdad es que independientemente del resultado no hay mal que por bien no venga. El martes, en la derrota 137-134 en tiempo extra ante los 76ers, Tyler Herro, Kelly Olynyk y Duncan Robinson tuvieron que dar un paso hacia delante como los líderes del equipo, mientras Gabe Vicent y el novato Precious Achiuwa demostraron que no les queda nada grande la NBA.

Herro anotó 34 unidades, la mayor puntuación en su carrera, y agregó siete rebotes, cuatro asistencias y un bloqueo en 39 minutos. Olynyk se apuntó 15 cartones, ocho rebotes, cuatro asistencias, dos robos y un bloqueo en 45 minutos. Robinson anotó 26 puntos (6 triples) en 46 minutos.

Achiuwa, a quien el Heat escogió como la selección número 20 en el draft de este año, terminó con máximos de su carrera con 17 unidades y 13 rebotes en 36 minutos. El novato de 21 años promedia 8.3 puntos y 5.3 rebotes en 17.4 minutos por partido y ha sido una parte clave de la rotación del Heat en este inicio de temporada.

No es el caso de Vicent, un jugador de dos vías por segundo año consecutivo y que apenas participa en su segundo encuentro. Ante los 76ers el armador jugó un gran partido y terminó con 24 puntos, pero sobre todo mostró por qué el entrenador Erik Spoelstra confía en él.

Harden finalmente no llegó al Heat que no estuvo dispuesto a dar por él lo que más valor tiene, su juventud, su divino tesoro. Queda ahora por ver quién es el que realmente manda en el Este, con los Nets como nuevo candidato.