Abebayo brilla con su ofensiva y quiere más. ¿Qué viene para esta joven estrella del Heat?

Si algo se ha confirmado en este inestable inicio de temporada del Heat es la categoría de gran estrella que poco a poco va mostrando Bam Adebayo.

Su luz se vuelve más intensa en la medida que avanza el calendario y la prueba más fehaciente es su gran desempeño en la derrota de Miami 128-124 ante los Nets, el sábado en Brooklyn.

Abebayo encabezó la ofensiva del Heat y anotó desde todos los ángulos para terminar con 41 puntos, cinco rebotes y nueve asistencias, la mejor actuación de su joven carrera en la NBA.

Se convirtió además en el segundo jugador del equipo que compila 40 unidades con 23 años o menos y se unió en ese selecto grupo a Dwyane Wade.

El centro de Miami acertó 14 de sus 20 disparos, una cantidad de tiros intentados inusual para él pues apenas una vez lo hizo y fue en la pasada campaña contra Atlanta.

Pero ahora el jugador de 23 años quiere ser más agresivo para aumentar su ofensiva y potenciar más el ataque del equipo.

“A partir de ahora tengo que ser más agresivo desde el principio del partido”, enfatizó Adebayo.

“No puedo tener juegos en los que no sea agresivo. Todos mis compañeros me alimentan con esa energía positiva y quieren que sea más agresivo. Cuando Tyler Herro y Jimmy Butler regresen probablemente querrán que vuelva a anotar 40 puntos. Esta es una de las cosas que los entrenadores me han sugerido más’’.

La mayor puntuación de Adebayo en un partido era de 32 y la alcanzó en un juego de los playoffs contra los Celtics de Boston la pasada campaña.

Pero su nueva marca ante los Nets vino un día después de intentar 13 tiros y apuntarse apenas 14 cartones en el revés 101-81 ante los Raptors.

“Sabía que tenía que ser más agresivo que ese último encuentro ante Toronto”, expresó Adebayo. “Salí agresivo desde el salto inicial y el entrenador me ordenó que tomara la pelota’’.

El coach del Heat Erik Spoelstra comentó que su labor ante los Nets fue una evolución natural en el juego de Adebayo y algo muy gratificante sabiendo las ausencias que tiene el club.

“Con algunos de nuestros jugadores clave afuera, él tiene que producir”, señaló Spoelstra.

“No necesariamente significa que siempre tendrá un partido de 40 puntos. Pero él va a ser el foco para muchas jugadas a la ofensiva tal como lo hizo el sábado’’.

Adebayo ha asumido con decoro ese papel de líder que necesita el equipo ante la ausencia de Butler, algo que todos reconocen en el equipo de Miami que tiene marca de 6-9 y descansa en el puesto 12 de la Conferencia Este.

“Él es nuestro líder y simplemente lo seguimos”, afiirmó Duncan Robinson.

El Heat jugará este lunes su segundo partido ante los Nets en Brooklyn y no contará con Butler, Avery Bradley, Herro y Meyers Leonard.

La participación de Mo Harkless está en duda también por una contusión en el muslo izquierdo que sufrió en el partido del sábado.