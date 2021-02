Los Wizards le propinan otra dura derrota a un Heat que está en caída libre

Ahora sí no hay excusas. Este Heat tiene un problema.

Como agua de mayo el quinteto de Miami necesitaba una victoria este miércoles en el AmericanAirlines Arena con todo a su favor. Estaba completo, el rival era propicio, ya que ocupaba el último lugar en la tabla y llegaba sin una de sus dos estrellas. Pero no, este es otro equipo, no el de las Finales de la NBA.

En un encuentro muy disputado que se decidió en los instantes finales. los Wizards derrotaron 103-100 a un Heat que se olvidó cómo se ganan los partidos y que ha perdido siete de sus últimos ocho encuentros.

El equipo de Miami, con una miserable segunda parte 35-48, ha vuelto a cosechar una derrota que lo mantiene alejado de los playoffs. Cuando no era la defensa era el ataque y cuando no los triples donde fallaron 17 de sus útimos 21 lanzamientos, pero en verdad lo que le falta a este equipo es actitud, actitud para ganar.

Solo hay que ver cómo pierden canastas fáciles, cómo fuerzan los tiros, cómo se empecinan en tirar triples y cómo cada cual hace la guerra por su lado. La defensa es un desastre, no capturan rebotes, permiten que le tiren desmarcados y no juegan cada balón como si fuese el último.

El Heat (7-14) está jugando como si ya estuviera clasificado, como si esto no fuese lo suyo y que en los playoffs van a ser mejores. Pero no se dan cuenta que cada partido cuenta, que esta dinámica perdedora es muy peligrosa y es que ahora comienza a ser posible que no se clasifiquen a la postemporada.

“Hay algunos puntos de ese juego que ni siquiera puedes explicar. Todo el mundo está decepcionado. Todos se sienten incómodos. Todos, queremos ser mejores de lo que hemos demostrado“, indicó el entrenador Erik Spoelstra. “Nadie va a sentir pena por nosotros”.

El hombre pretendido por la franquicia de Miami, Bradley Beal, fue su verdugo con 32 puntos y nueve rebotes..

Aun así el Heat tuvo a cuatro jugadores en doble-dígitos. Tyler Herro terminó con 20 puntos, Jimmy Butler con 17, Bam Adebayo con 17 más 11 rebotes y Goran Dragic con 10. En tanto Kelly Olynyk se iba con 11 rebotes y ocho puntos.

Spoelstra. ya había advertido sobre lo que tenía que hacer la defensa del Heat para evitar tantos triples.

“Tienes que ser responsable y empezar a socavar las cosas de las que eres capaz. Además de tomar precauciones para eliminar muchos triples de transición y hay que rebotear mejor”, dijo Spoelstra. “No vamos a quitar todos los triples oponentes, pero tenemos que hacerlo mejor en esas tres áreas”.

Pero nada de eso. Los Wizards tiraron muy bien de tres ences tanto 15 de los 37 intentos (5-9 al inicio, 5-11 1Q, 9-21 2Q, 12-31 3Q), o sea 45 puntos.

Por Washington además de Beal destacaron Denni Avdija con 13, Rui Achimura con 11, Davis Bertans con otros 11 y Alex Len con 10.

Juego

La primera mitad terminó favorable al Heat 65-55 en gran parte por su buena ofensiva (7-12 en triples) liderada por Herro con 17 puntos, Butler con 12 y Adebayo con 11, ante unos Wizards que se mantuvieron con vida gracias a sus triples (9-21) y los 18 puntos de Beal en dos cuartos bastante disputados.

Miami se apoyó en su ataque para ganar el primero 34-31, pues en defensa no fue tan eficaz, sobre todo permitiendo cinco triples y 14 puntos de Beal. Cada vez que el equipo de la Capital del Sol tomó ventaja, que una vez fue de ocho, los Wizards la redujeron aunque solo tuvieron un par de empates y de intercambios en el marcador.

En el segundo la tónica se mantuvo con el Heat tratando de escaparse y el equipo de Washington dándole casa dos veces, pero a la tercera fue la vencida y el quinteto de la Capital del Sol apretó en defensa y se escapó definitivamente por 10 puntos, tras un parcial de 31-24.

Sorpresivamente Miami colapsó a la ofensiva en el tercero, tirando de 12-0 en triples, y los Wizards lo aprovecharon para ganar el cuarto 22-17, aunque no pudo impedir que el Heat, rescatado por la segunda unidad, se mantuviera delante 82-77.

Con solo cinco puntos de ventaja llegó el quinteto de la Capital del Sol al último parcial, pero en un abrir y cerrar de ojos estaba debajo por seis y así llegó a la mitad del parcial. A falta de cuatro minutos se puso a solo un punto y luego empató a 98, pero una vez más no supo cerrar y Washington le castigó desde la línea de tiros libres ganado el cuarto 26-18 y el juego por tres.