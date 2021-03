El Heat está roto y antes que cierre el mercado hay que buscar la pieza para repararlo

La derrota del Heat este martes 23 de marzo ante los Suns en el AmericanAirlines Arena llegó en el peor momento. O tal vez el mejor.

Con la misma el quinteto de Miami sufrió su cuarta caída consecutiva a solo horas del cierre del mercado este jueves a las 3 p.m. y da la sensación de que este equipo está roto y que algo hay que arreglar con urgencia.

De modo que el alto mando del Heat, liderado por el presidente Pat Riley, no deja de hablar con una y otras franquicias, con uno que otro agente, e incluso con algún que otro jugador para conseguir un intercambio que sea favorable al equipo de Miami antes de que cierre el plazo.

Tal vez si estas derrotas no hubieran llegado Riley no habría movido un dedo, después de haber ganado anteriormente 11 de los últimos 12 juegos, lo cual le valió para ascender a la cuarta plaza del Este. Ahora con (22-22) el quinteto de la Capital del Sol bajó al quinto, pero no es eso sino la sensación de que no da más de sí.

Por eso los rumores se han lanzado por los aires y todo indica que el Heat se ha lanzado por el armador de los Raptors Kyle Lowry y el delantero de poder de los Spur LaMarcus Aldridge. Estos dos intercambios no serán nada fáciles.

Los Raptors piden en el cambio del jugador de 35 años a Tyler Herro, quien aunque no estado muy bien últimamente es uno de los grandes talentos jóvenes de la NBA. Además tendrá que asumir la parte proporcional del salario de Lowry de $30 millones.

Y los Spurs también piden jóvenes valores por Aldridge tales como Duncan Robinson o el propio Herro y el Heat no está por la labor de soltarlos, a menos que sea a cambio de una mega estrella como Bradley Beal , de los Wizards.

También suenan Victor Oladipo (Rockets), Rudy Gay (Spurs), Spencer Dinwiddie (Nets), Nemanja Bjelica y Marvin Bagley III (Kings), pero nunca han estado en el radar los centros Andre Drummond o DeMarcus Cousins.

Por el Heat suenan para el cambio Avery Bradley (después de haber disputado solo 10 juegos por lesión), Mo Harkless, KZ Okpala y en menor medida Andre Iguodala, Kendrick Nunn, Kelly Olynyk , Precious Achiuwa; además Robinson y Herro. Curiosamente no se oye e nombre de Goran Dragic.

Con este panorama, sin saber qué va a pasar, el Heat prepara el encuentro ante los Trail Blazers de este jueves (7:30 p.m. TV: FS SUN y Radio Mambí) en el AmericanAirlines Arena, que curiosamente también enfrenta un posible cambio de nombre.

Puede que ser que nadie se mueva pero vale la pena recordar que la pasada temporada a la hora del cierre de la agencia libre Riley en un triple cambio se trajo a Iguodala, Jae Chowder y Solomon Hill.

No se sabe qué va a pasar pero si es cierto que Jimmy Butler y Bam Adebayo necesitan otro anotador consistente y el equipo pide a gritos un delantero de poder o un centro de categoría.

Lo cierto es que el partido de este jueves contra Portland puede ser muy interesante, más por el resultado que por lo que pueda llegar.