El Heat lucha por la consistencia, pero no acaba de resolver estos tres problemas

El entrenador del Heat Erik Spoelstra habla con Trevor Ariza (8) en el juego ante los Rockets en el AmericanAirlines Arena el pasado 19 de abril de 2021 en Miami, Florida. dsantiago@miamiherald.com

No del todo recuperado del susto del sábado, el Heat se enfrenta al mismo rival, los Bulls, este lunes 26 de abril en el American Airlines Arena.

Antes del juego la situación de Miami (32-28) es prácticamente la misma, ubicado en el 7mo puesto del Este, ahora empatado con Boston (32-29) que es sexto por el duelo particular. Por detrás de Atlanta (34-27) y Nueva York (34-27) a los que no volverá a enfrentar.

Con un triunfo subiría al sexto, al menos de manera provisional, pero una racha de victorias podría asegurarle un lugar entre los seis primeros, con lo cual alcanzaría de modo directo a los playoffs y evitaría jugar el Play-in que juegan los equipos clasificados del 7mo al 10mo lugar.

Tras el choque con los Bulls al quinteto de la Capital del Sol solo le restan 11 encuentros, dos de ellos en Boston y otros dos ante los Sixers y los Bucks, con cuatro en el AAA y cuatro en la carretera, donde tiene 14-16, nada sencillo.

Para el juego de este lunes el equipo de Chicago vuelve a tener fuera a Zach LaVine; mientras que el Heat tiene como cuestionables a Tyller Herro (pie) y Kendrick Nunn (codo) y no podrá contar con los servicios de Andre Iguodala (cadera) y Victor Oladipo (rodilla).

La lesión de Oladipo es toda una incógnita y un tema tabú ante los medios, negando siempre cualquier tipo de actualización, lo cual aumenta la incertidumbre en torno al retorno del estelar defensa, al desconocerse por completo el tipo de lesión y su gravedad.

Sin embargo, hoy nadie le echa de menos dado el buen desempeño de Nunn, por lo que se espera una rápida recuperación de su lesión de codo y por seguro que si no está al cien por cien no va a jugar.

En sus últimos cinco juegos Nunn promedia 19.8 puntos, 4.2 rebotes, 3.6 asistencias,con un 51.4 por ciento en tiros de campo (50% en triples), volviendo a ser ese jugador que compitió por el premio de Novato del Año la pasada temporada.

El Heat se encuentra ahora luchando por encontrar la consistencia y eso pasa porque resuelva tres problemas; el primero, la segunda unidad, que se necesita que levante su juego. Tal vez no se debería dejarla jugar tan sola y poner a Jimmy Butler un poco más con ella o intercalarla más.

El otro problema es la ofensiva, que se ubica en el puesto 27 de toda la NBA y el 23 en triples. Al parecer el enfoque en defensa, donde son el tercer mejor equipo de la liga, le ha nublado el horizonte ofensivo, incluyendo los rebotes, donde son el por equipo de la liga.

Ahora el Heat se ha convertido en un equipo predecible, fácil de defender, y solo el acierto en los triples de Duncan Robinson o la agresividad de Jimmy Butler atacando el aro le salva de la quema. El equipo necesita fabricar más jugadas, ser más creativo en ataque para que sus tiradores tiren más libre de marca a la vez que anotan más en la pintura.

No le falta razón a Butler al pedirle más agresividad a Adebayo, pero no es la única opción y si el Heat gana es por su buena defensa y por la improvisación de sus jugadores en ataque, porque aparte de la alguna pantalla y algún alley-oop el equipo de Miami no sorprende a nadie en ataque.

Lo peor es que los colapsos ofensivos son frecuentes, sobre todo cuando el rival se le encima y no le deja tirar de tres. Y todo pasa porque el Heat no tiene un verdadero delantero de poder.

Trevor Ariza, 6.8’ y 215 lb, hace lo que puede en esa posición con solo 9.9 puntos, 5.0 rebotes y 1.9 asistencias en los últimos 10 juegos, ayudando muy poco en la pintura. Nadie duda de su calidad, nadie pone en duda que es un ganador, pero no alcanza y este es su tercer problema.

En verdad esta vez el Heat salió perdiendo en el cambio de mediados de temporada al mandar a Kelly Olynyk a los Rockets, donde en los últimos 10 juegos promedia 18.3 puntos, 8.6 rebotes y 2.8 asistencias, un valor seguro por una incógnita que era Oladipo, desvistiendo una posición clave para reforzar otra que estaba muy bien vestida.

Lo peor es que por ahora de Nemanja Bjelica no hay noticias. El Heat puede clasificar a los playoffs, pero mientras Spoelstra no resuelva estos tres problemas, el jugar las Finales solo será un deseo.