El Heat enfrenta los últimos 10 juegos de temporada con la idea de evitar el Play-In

El Heat amaneció este miércoles en el 7mo puesto del Este y continúa enfrascado en la pelea por avanzar a los playoffs de forma directa y evitar esta especie de ruleta rusa que es el “Play-In”.

Ya se sabe que los primeros seis clasificados pasan directamente a los playoffs y que del séptimo al décimo le toca jugar el Play-In, dondel el 7mo juega un juego contra el 8vo y el ganador avanza a la postemporada, mientras que el perdedor se las verá en otro encuentro con el vencedor del 9no contra el 10mo, para dilucidar cuál será el último en clasificar.

Si terminase ahora mismo la temporada al Heat (32-30), por ser séptimo, le tocaría enfrentar al octavo, los Hornets (30-31) y si no le gana a los de Charlotte tendría que jugar con el vencedor entre el 9no, los Pacers (29-32), y el 10mo, los Wizards (23-34).

Cualquiera gana o pierde un juego y quedar aquí no es nada agradable para un equipo que fue finalista la pasada temporada y que aspira al menos repetir esa actuación.

Los juegos botados le han condenado y ahora a falta de 10 juego para el final de la campaña regular toca hacer un esfuerzo, que no le vendría nada mal para entrar caliente a la postemporada, aunque por otra parte le conviene también llegar frescos.

El equipo de Miami (32-30) no solo necesita ganar los próximos juegos, además precisa que los de arriba también pierdan y no los tres primeros: Nets (42-20), Sixers (40-21) y Buck (38-23), quienes ya prácticamente tienen asegurados sus puestos, sino los otros tres Knicks (34-28). Hawks (34-28) y Celtics (32-30).

El astro del quinteto de la Capital del Sol Jimmy Butler sabe lo que hay que hacer.

“Espero que el equipo aparezca y gane. Intentaremos ser mejores y saldremos a jugar con mucho más esfuerzo”, dijo Butler. “Tenemos que obtener rebotes y proteger a alguien. Eso es lo que tenemos que hacer estos últimos 10 y sé que lo podemos hacer”.

Aunque jugar el Play-in es un mal menor y merecido lo tendrían, los jugadores del Heat quieren evitarlo.

Al centro del Heat Bam Adebayo no le gusta esta nueva modalidad para clasificar a los playoffs.

“Hay personas que piensan que siete y ocho deberían permanecer como están y otras a las que les gustan estos juegos porque los mantienen más competitivos”, comentó Bam. “Realmente no me importa. A mi punto, me siento como deberíamos aprovechar ese siguiente nivel para no tener que jugar en los juegos”.

El veterano delantero de Miami Trevor Ariza reconoce muy bien la situación en la carrera a los playoffs.

“Obviamente, sabemos que cada partido cuenta en este momento, especialmente con esta situación de entrada y las pérdidas que hemos tenido el último par de juegos, son lo que son”, indicó Ariza. “No podemos preocuparnos por lo que pasó y centrarnos en estos últimos 10 y jugarlos como si nuestras vidas en los playoffs dependieran de ellos”.

Falta jugar contra Spurs, Mavericks, Timberwolves y Sixers en casa y fuera en Cleveland, Charlotte, Boston dos veces, Milwaukee y Detroit cerrando la temporada el 16 de mayo. Necesita al menos un balance positivo para evitar el Play-In.

No se sabe nada de la rodilla de Victor Oladipo y si regresará antes de que finalice la campaña regular para ayudar al equipo, pero igual es importante que el resto del equipo se mantenga saludable y esa será la clave.

De momento solo están en la enfermería, junto a Oladipo y listados como cuestionables para el juego ante los Spurs, Kendrick Nunn (cuello) y Tyler Herro (pie) y se espera que ambos salgan pronto.

Quedar sexto no es una mala opción, no solo porque descansaría un poco más, sino porque enfrentaría a los Bucks en primera ronda y si le ganan muy posiblemente a los favoritos Sixers, evitando a los Nets hasta la final. Pero primero hay que ganar el siguiente.