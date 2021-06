Tras sendos descalabros, Pat Riley le deja abierta la puerta del Heat a LeBron James

El delantero de los Lakers, LeBron James (23), se sienta en el banco en el Juego 6 de la serie de playoffs de primera ronda de la NBA contra los Suns, el jueves 3 de junio de 2021 en Los Ángeles. Los Suns ganaron el juego 113-100 y la serie 4-2. AP

Después de viajar en un carrusel durante toda la temporada. el Heat, descarriló temprano en la primera vuelta de los playoffs. Y si bien era de esperar nadie imaginó que serían barridos.

El equipo de Miami, después de llegar a la final de la pasada temporada, apostó por el trabajo duro, por la defensa, por su identidad, por la historia, por la camiseta, por el dúo formado por Jimmy Butler y Bam Adebayo; pero esto es basquetbol y gana el que más estrellas tenga.

Así lo consiguió el mismo quinteto de la Capital del Sol en la era del Big Three, así lo consiguieron los Lakers, los vigentes campeones, así lo consiguieron los Warriors y así lo están consiguiendo los Nets.

Y aunque el equipo de Brooklyn todavía no ha ganado nada su insultante superioridad ante los Bucks, aun sin una de sus tres cabezas, invita a pensar que está muy por encima del resto.

Los Nets, sin James Harden, pero con un gran Kevin Durant, un poderoso Blake Griffin, un tirador como Joe Harris y un fenomenal Kyrie Irving le sacaron 40 puntos de ventaja en el Juego2.

Queda por ver si en Milwaukee los verdugos del Heat en casa logran reconducir la situación, aprovechando que una lesión como la de Harden (isquiotibiales) necesita unos 15 días de reposo.

Pero igual el Heat debe haber comprobado que con Butler y Adebayo no es suficiente y que Duncan Robinson, Tyler Herro, Kendrick Nunn están muy verdes y que Goran Dragic, Trevor Ariza y Andre Iguodala están demasiado maduros. Que como clase media bien, pero eso no es suficiente.

Como no es suficiente añadir a Kyle Lowry o Rudy Gay o Spencer Dinwiddie. El quinteto de Miami necesita una gran estrella, que anote, que marque la diferencia junto a Butler y Adebayo.

Para ello hay tres grandes candidatos: Kawhi Leonard, sobre todo si los Clippers caen en segunda ronda; Bradley Beal con un intercambio con los Wizards; o Damian Lillard, quien está loco por ganar un título, cansado de no ganar con los Trail Blazers..

Leonard, quien será este verano agente libre, es amigo de Butler y no le desagrada la idea, después de comprobar cómo los Clippers no son lo que él imaginaba. Un trío utler-Adebayo-Leonard sería un Big Three de campeonato.

A Beal hace rato que el equipo de Miami lo viene persiguiendo con saña, pero como tiene contrato con los Wizards el Heat tendría que proponer un interesante intercambio y bien valdría la pena desprenderse de dos de sus prometedores jóvenes.

Con Lillard el Heat tendría ese tirador que necesita a la hora de la verdad. Sería igualmente un excelente complemento para Jimmy y Bam.

Otra cosa es que necesitan resolver el tema del delantero de poder y Serge Ibaka y Montrezl Harrell serán agentes libres.

Por último el presidente del Heat Pat Riley, aún no asimila la marcha de LeBron James, dejando siempre la posibilidad de que un día regresa con el equipo que conquistó su primer anillo. Así lo hizo saber enb una entrevista con Dan Le Batard, en su canal de YouTube.

“Dejaría la llave debajo del felpudo si llama y me avisa que viene”, dijo Riley. “No le deseo nada más que lo mejor. Y si alguna vez quiere volver, pondré una nueva llave brillante debajo de ese tapete”.

Nadie esperaba a James en el 2010 y a fin de cuentas, tras el descalabro de los Lakers y el Heat, los anteriores finalistas, cualquier cosa puede suceder.