Mucho trabajo para el Heat esta temporada baja donde hasta Butler puede ser renovado

El delantero del Miami Heat Jimmy Butler (22) enel Juego 3 de su serie de playoffs de primera ronda contra los Milwaukee Bucks, el 27 de mayo de 2021 en el AmericanAirlines Arena. dsantiago@miamiherald.com

Después de una temporada marcada por muchos altibajos el Heat terminó su viaje más temprano de lo esperado.

Esta vez no pudo con los Bucks y la barrida, aunque dura, no era algo que no se sospechaba.

Y es que no se puede salir a la cancha solo con el nombre y las memorias. En esta instancia, aparte de todo, hay que jugar basquetbol, y eso precisamente le faltó al Heat. Además de que evidentemente el equipo era inferior al de Milwaukee.

Eso ya se sabía pero el quinteto de la Capital del Sol no evitó esta serie. Pensaron, y mucho, esos partidos que dejaron escapar ante rivales inferiores, incluso algunos en los instantes finales.

Si bien es fácil culpar ahora al entrenador Erik Spoelstra por la derrota, lo cierto es que muchos jugadores dejaron mucho que desear.

Pero ya nada de eso importa, ahora toca volver a empezar. Primero toca descansar, tras jugar casi dos temporadas seguidas; luego Spoelstra visualizará sus errores, los jugadores trabajarán para mejorar su juego y el presidente Pat Riley buscará los agentes libres que necesita el equipo.

De modo que este verano el Heat tendrá que tomar varias decisiones, algunas difíciles para que el equipo vuelva a ser competitivo.

Si bien Jimmy Butler, 31 años, tiene contrato por dos años más (el segundo es su opción) el Heat puede ofrecerle extensión este verano. La oferta sería de $181 millones por cuatro años ($40.5M, $43.8M, $47.0M y $50.3M).

Bam Adebayo es el otro que tiene un buen contrato por cuatro años y $125 millones ($28M, $30M, $32 M, $35M).

Los otros tres jugadores bajo contrato garantizado son Tyler Herro por tres años y unos $18 millones, Precious Achiuwa, por cuatro años y cerca de $15 millones, y KZ Okpala por una año y $1.8 millones. En los tres casos Miami tiene opciones de equipo.

Los casos más complicados son los de los veteranos Goran Dragic y Andre Iguodala, y luego los de los jóvenes Kendrick Nunn y Duncan Robinson. El Heat tiene la opción de renovar los contratos de Dragic ($19 millones) e Iguodala ($15 millones), por lo que tendrá que tomar una decisión muy difícil.

En cuanto a Nunn y Robinson tienen una oferta calificada de $4.7 millones, por lo que el club debe ofrecerles esta cantidad antes de julio o contrato por más años, según estime oportuno, sobre todo en el caso de Robinson.

Pero lo más importante es traer un gran jugador que ayude a Butler y Adebayo. Kawhi Leonard es el más deseado de la agencia libre, si no vuelve a firmar por los Clippers.

El Heat hace mucho que persigue a Bradley Beal, pero tiene contrato con los Wizards y haría falta un intercambio y el agente libre Kyle Lowry podría ser el precio de consolación. Lo cierto es que Miami necesita urgente un verdadero delantero de poder y jugadores jóvenes y atléticos que hagan la diferencia.

Al Heat lo condicionó mucho el dejar espacio para firmar a Giannis Antetokounmpo, quien por ende fue su doble verdugo. La pasada temporada Miami fue el último en ser eliminado, en esta fue el primero en un año de luces y sombras, la próxima puede ser la vencida.