Fuerte multa al presidente del Heat Pat Riley por su comentario sobre LeBron James

Pat Riley fue multado por la NBA con $25,000 por violar la regla anti-manipulación de la liga.

La NBA hizo el anuncio de la sanción a Riley este 9 de junio después de lo que dijo el presidente del Heat de Miami en una entrevista en el programa “The Dan Le Batard Show”, sobre el jugador de los Lakers LeBron James.

Sin embargo, parece que Riley malinterpretó la pregunta que en principio era con respecto a Dwyane Wade, quien recientemente se unió al grupo de propietarios del Jazz, pero el presidente pudo entender que se refería James.

La pregunta a Riley fue: ¿quién fue el responsable de que James fuera a Miami y si la llave todavía estaba debajo de la alfombra [para Dwyane Wade]? Y esta fue su respuesta:

“Dejaría la llave debajo de la alfombra si me llama y me avisa que viene”, expresó Riley “Haría eso. Pero dudo mucho que esa llave ... esa llave está oxidada ahora. No le deseo nada más que lo mejor y si alguna vez quiere volver pondré una nueva llave brillante debajo de esa alfombra”.

En el verano del 2016, cuando Wade dejó el Heat para irse a los Bulls, el Heat publicó en varios periódicos este mensaje: “Te dejaremos una llave debajo de la alfombra. Gracias por 13 años inolvidables. Mucha suerte en Chicago”.

La política de la NBA impide que otro equipo tiente a jugadores con contratos en vigor y por ello han multado a Riley.

LeBron fue a cuatro Finales con el Heat como parte del Big Three y ganó sus dos primeros anillos (2012 y 2013), pero no se fue en buenos modos de Miami en el 2014 mientras que Wade se retiró en el 2019.

En verdad James no entra en los planes de Miami ni el jugador tiene intención de abandonar Los Ángeles por lo que la multa de tal monto por el comentario parece exagerada; pero a su vez la NBA vela porque nada se le salga de control. Aunque si de pronto alguien se pierde ya sabe dónde puede ir.

Riley realmente se encuentra inmerso en la temporada baja buscando jugadores para reforzar el equipo, bien en la venidera agencia libre o bien vía intercambio.

Pero también tiene que ver qué va a hacer con veteranos como Goran Dragic, Andre Iguodala, Trevor Ariza, Dewayne Dedmon y Victor Oladipo; además de jóvenes como Duncan Robinson y Kendrick Nunn.

Mientras continúan las semifinales de Conferencia. En el Este, Hawks y Sixers van empatados 1-1 y los Nets están 2-0 arriba de los Bucks. En el Oeste el Jazz va delante 1-0 de los Clippers y los Suns 1-0 arriba de los Nuggets.