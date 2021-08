Udonis Haslem regresa al Heat para jugar su 19na temporada y Miami ya tiene su capitán

Leer más

La NBA anunció que está investigando al Heat por la contratación de Kyle Lowry, argumentando que pudo haber interferencia, es decir haber hablado con él para que viniera a Miami cuando todavía tenía contrato con los Raptors.

Pero eso tiene muchos matices y es algo sumamente complicado. Primero porque no es fácil probar, segundo porque siempre o casi siempre se hace. Sin ir más lejos, alguien puede afirmar que no se hizo con el Big Three del Heat.