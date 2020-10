Yoel Romero pudiera estar cerca de una pelea importante y decisiva en su carrera

Algo grande se estaría cocinando para Yoel Romero. Su campamento, sin embargo, mantiene el silencio hasta que la tinta se seque encima del contrato, porque sabe que en la UFC la promesa de una pelea importante se puede desvanecer en un abrir y cerrar de ojos.

Cuando se anunció que no pelearía el 29 de agosto, muchos aficionados se quedaron con las ganas de ver nuevamente en la jaula a uno de los guerreros más respetados y seguidos de los últimos tiempos. Su combate contra Uriah Hall prometía una carga de acción violenta.

Una lesión en el ojo del cubano impidió que este encuentro tuviera lugar y ahora la UFC espera que Romero pueda presentarse antes de que finalice el 2020 en una división donde hay muchos gladiadores comprometidos.

Pedro Lay, entrenador principal de Romero, accedió a conversar con El Nuevo Herald sobre el presente y el futuro del gladiador, quien también se ha estrenado por estos días en calidad de maestro en el gimnasio de American Top Team del sur de la Florida.

¿Cómo está Romero?

“Yoel se mantiene entrenando en óptimas condiciones. El no tiene límites de vida deportiva. Muy contento con su nueva proyección de maestro, muy enfocado en su dualidad de profesor y atleta. Esta etapa lo retroalimenta al ver el resultado de sus muchachos. Tenemos unos nuevos valores que pronto saldrán a la luz. Yoel entrena con sus propios alumnos’‘.

¿Hay algo concreto en su futuro en la UFC?

“Estamos esperando respuesta de una nueva pelea que si se da va a ser un buen choque. No puedo anticipar nada, pero será un tremendo choque. No está cocinada, pero si se da, será una pelea muy importante y muy decisiva para la carrera de Yoel’‘.

¿Qué le pareció la pelea Paulo Costa vs. Israel Adesanya?

“A mí me dejó boquiabierto. El primer asalto no tuvo mucha acción, con Israel aplicando el mismo sistema ante Yoel de patear abajo e irse, porque estaba esperando la agresividad de Paulo que nunca llegó. Para el segundo asalto, al ver que Paulo no hacía nada, entonces fue que Israel actuó

¿Cree que la derrota de Costa fue a causa del peso?

“Algunos justifican lo que pasó por el peso. Yoel también peleó en esas mismas circunstancias. Lo han crticiado, pero no lo han justificado por eso. Yoel es un hombre que debe bajar para todas sus peleas y con cierta edad ya es muy difícil la reducción, pero así y todo lo ha hecho’‘.

¿Le sorprendió la mala actuación de Costa?

“Paulo estaba fuera de todo. Me quedé ensimismado cuando veo a Paulo con las manos atrás y haciendo ciertas cosas que no son habituales en él. No tuvo tiempo de reacción y los que tuvo fueron muy malos. Hay que estar adentro del octágono para saber cómo piensa un atleta. Es muy fácil hablar desde afuera. Cuando cierran la jaula, el pensamiento fluye diferente’‘.

¿Cómo queda la división tras este resultado?

“Es una división que se está moviendo mucho o han movido los hilos con intereses. Yoel actualmente es el número cinco. Vamos a ver si hay alguna revancha. Yoel ha peleado con los dos de arriba, dos peleas muy cuestionadas. No sabemos si se enfrentaría de nuevo alguno de los dos’‘.

¿Kelvin Gastelum, tal vez suber a ligero pesado?

“Pudiera ser, pero sería retroceder. ¿Hasta dónde vamos a hacerlo, si ya nos querían poner al número 10? ¿Por qué motivo? Yoel está recuperado y entrenando. Por otra parte, no lo veo subiendo. Yoel no va a rehuir a la división ni abandonará sus metas de ser campeón entre los medianos’‘.