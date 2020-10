Pelea entre Jorge Masvidal y Colby Covington sucedería a principios del 2021

Dana White, presidente de la UFC, dijo que esta era la pelea a realizar. Jorge Masvidal y Colby Covington la quieren, al igual que millones de aficionados de las Artes Marciales Mixtas. Hay una historia antigua y un rencor moderno, dos personalidades en contraste. ¿Qué mäs se puede pedir?

Pero negociar en la UFC siempre resulta caminar por un laberinto y las conversaciones entre ambos campamentos y la empresa liderada por White van más lento que lo deseado por el público, al punto que muy difícilmente suceda antes de que diciembre vea las últimas campanadas.

Paulino Hernández, entrenador principal de Masvidal, comentó con El Nuevo Herald lo que sabe del estado de este combate y pide un poco de paciencia, mientras apunta a la primera mitad del 2021 como algo más real para una pelea que debe ser un sol financiero para todos los involucrados.

¿Veremos la pelea entre Masvidal y Covington?

“Creo que ahora mismo no va a suceder. Se ha estado cocinando, pero todavía no se han puesto de acuerdo en ciertas y determinadas cosas. De modo que esa pelea todavía se va a demorar un poquito. No la veo sucediendo en el 2020. Posiblemente suceda entre enero o febrero’‘.

¿Pero sí se dará al final?

“Nadie tiene la verdad absoluta, pueden pasar miles de cosas y no se de la pelea, pero lo cierto es que los dos la quieren, los aficionados la quieren y la desean ver, y es la que va a ir. Así que les digo a los seguidores de ambos en la UFC y las Artes Marciales Mixtas que esperen’‘.

¿Qué nos puedes decir de la negociación?

“Cuando se hace un negocio para una pelea, la UFC ofrecen tanto, pero los guerreros dicen yo valgo tanto y quiero ganar tanto. Ambas partes entonces tratan de ponerse de acuerdo. Esa respuesta la puede dar mejor el manager quien negocia en nombre de Jorge’‘.

Si con Kamaru vendió 1.3 millones de PPV, con Covington debe ser más...

“Pienso que sí. Va a venderse bien, pero por la parte de Jorge, porque tiene muchos más seguidores que su contrario. Hay una historia que se puede vender muy bien para hacer una pelea interesante’‘.

¿Hablan ustedes de ese tema de las ventas y su proyección mundial?

“Un poco. Eso se debe al trabajo que está realizando. Hoy en día la gente valora mucho a las personas que son reales. Jorge se muestra tal y como es. El hace un papel real, no hace un papel de villano. El es un peleador de 24 horas y cuando sube a la jaula lo da todo’‘.

¿Es real Covington o vive un personaje inventado?

“Todo el mundo sabe que ese es un personaje que se ha inventado. El antes no era así, pero se ha inventado este personaje y lo está interpretando. A la gente le gustará o no...pero si él lo quiere hacer y se siente bien así, que lo siga haciendo. No lo critico’‘.

¿Imaginas una conferencia de prensa entre ambos?

“Sería bien interesante. Colby habla bastante cosas locas. Seguramente se van a decir de todo’‘.