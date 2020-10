Kamaru Usman está lastimado, tiene problemas de lesiones, pero le daré su tiempo y luego iré con todo

Al principio fue la rabia, luego vino la resignación. Gilbert Burns no pudo pelear con Kamaru Usman en julio y tampoco entrará en la jaula contra el campeón en diciembre. La primera vez no pudo ser por contagio del COVID-19, la segunda porque su rival pidió más tiempo de preparación.

Ahora el guerrero de Brasil contempla la posibilidad de no volver a competir hasta febrero. ¿Qué solución encontró? No perder un paso del entrenamiento y seguir mejorando hasta que llegue el momento en que pueda medirse por la faja welter de la UFC.

Burns le ha pedido a sus maestros -incluido el profesor cubano Jorge Rubio en su gimnasio de Miami- que redoblen sus esfuerzos y le exijan todavía más. Dice que no se detendrá hasta ver la foja dorada y negra en su cintura, aunque venga otra pandemia.

¿Por qué no se da la pelea en diciembre?

“La UFC habló conmigo que Kamaru Usman necesita un poco más de tiempo. Tiene muchas lesiones y debe cuidarse esos problemas. Pero me dijeron que me siguiera preparando que en enero o febrero vamos a hacer esa pelea sin falta. No me qued otra que esperar’‘.

Básicamente, ¿qué le sucede a Usman?

“La UFC no me dijo mucho, pero yo he entrenado mucho con Kamaru, durante muchos años y sé que tiene muchas lesiones en las rodillas, los hombros, los codos. Está muy lastimado. Entiendo que necesita un poco más de tiempo. Tiene muchos problemas’‘.

Y lo sabes mejor que nadie por ese tiempo juntos...

“Muchas veces entrenamos y sabia que se iba a las peleas muy lastimado, el hombro, la rodilla derecha la tiene muy mala, pero yo voy a esperar a que él se mejore para celebrar ese combate, y me voy a preparar más fuerte para cuando la UFC diga’‘.

¿Cómo enfrentas esta situación?

“Lo veo como la oportunidad para seguir mejorando, seguir entrenando. Cuando me dieron la noticia por primera vez me quedé muy triste, pero lo veo así: si tengo más tiempo, voy a estar mejor. Ya hablé con los entrenadores. Vamos a practicar más Jiu Jitsu, mucho más boxeo. Las manos tienen que estar en punto, afiladas para esa pelea’‘.

El 2020 ha sido de altibajos para ti por el tema del COVID-19 y ahora esta demora.

“Ha sido un año con sus problemas, pero también ha sido bueno. Combatí contra Demian Maia, contra Tyron Woodle y fueron dos victorias importantes. No pude pelear con Kamaru en Abu Dhabi por el contagio del COVID-19, pero estoy concentrado. Estoy cerca de mi objetivo, que es ser campeón de la UFC’‘.

¿Lo ves como una prueba?

“Sí, es una prueba para ver la fuerza de mi voluntad. Cuánto lo quiero, cuánto estoy dispuesto a pagar para ser campeón, pero lo voy a pagar todo. Sigo luchando y ser campeón de la UFC es mi mayor objetivo como atleta. No importa cuantas pruebas me pongan, voy a seguir adelante’‘.

Entonces, respondes a la demora con el esfuerzo en el gimnasio.

“Sin parar, si les gustó lo que hice contra Woodley. Si creyeron que estaba bien en esa pelea, en la próxima voy a estar mejor’‘.