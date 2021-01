Cuando pensaba pelear por ser campeón, guerrero de la UFC debió luchar por su vida. Ahora vuelve mejor

Justo cuando pensaba pelear por un título del mundo, Santiago Ponzinibbio enfrentó un combate por su vida. Después de 26 meses de caminar sobre la cuerda floja del infierno, este sábado regresa al octágono de la UFC para reanudar su carrera y su búsqueda de una faja de campeón.

El guerrero argentino enfrenta este sábado en Abu Dhabi al chino Li Jingliang, mientras los aficionados de la UFC y el resto de los gladiadores en la división welter estarán pendientes de lo que pueda traer después de una larga batalla con problemas médicos -una infección que le llegó a la sangre- que probaron sus reservas físicas y mentales.

Antes de eso, Ponzinibbio era una de las joyas de la empresa de Artes Marciales Mixtas con una excelente racha de triunfos, pero ahora afirma que regresa en versión mejorada con un aprecio superior por la vida y las oportunidades. Pasó por el fuego de la adversidad y regresa con la fuerza del agradecido.

Esta espera debe haber sido un siglo para ti.

“Para mí fue durísimo. Fueron 26 meses de abstinencia. Fueron problemas médicos que se fueron complicando. Una infección que supuestamente con semanas de antibióticos me iban a poner bien. Los antibióticos me hicieron una mala reacción y me tuvieron que volver a internar.Estuve tres meses con un catéter encima del corazón. No descubrían el problema. Todo el 2019 lo pasé peleando por mi salud’‘.

¿Temiste en algún momento por tu carrera?

“Los médicos me llegaron a decir que no podía pelear más en mi vida. Imagínate todo lo que pasó por mi cabeza. Yo estaba para pelear por título del mundo y veía como los otros en mi división, que estaban detrás de mí, iban pasando adelante. Eso me frustraba, porque nuestra vida útil es corta. Los médicos me dijeron que tal vez nunca iba a ser el mismo atleta de antes. Fue duro mentalmente’‘.

¿Qué pasó en el 2020?

“Trabajé mucho en la recuperación de aquel atleta que yo era. Cuando empecé a entrenar mi cuerpo no respondía, sentía secuelas. Hoy ya puedo decir que pasó lo peor. Gracias a Dios di vuelta a la página. No como antes, estoy mejor que nunca. Todo esto para mí fue un aprendizaje. Alguien tiene que pagar por todo esto. Lamento que Li haya aceptado la pelea. Es el error más grande de su carrera’‘.

¿Qué descubriste de ti que desconocías?

“Uno da por sentado de que debe tener salud, levantarse todo los días y estar perfecto. Yo era una persona saludable, apto. Estaba para pelear por un título mundial y de repente me vi peleando por mi vida. Me di cuenta de cuan frágil es todo. Uno tiene que agradecer la salud y aprovechar las oportunidades’‘.

¿Sientes presión por recuperar ese tiempo perdido?

“Tengo siete victorias en fila, lo cual es muy difícil en la UFC y creo que regresando con un triunfo sobre un atleta duro y con experiencia como Li me va a colocar de nuevo en el ranking. Tal vez deba hacer uno o dos peleas más, pero las cosas se van a comenzar a encaminar’‘.

¿Cuál es el mensaje que quieres enviar este sábado?

“Que hay un nuevo comienzo en mi carrera. Que estoy con una mentalidad diferente. En ese tiempo que pasé fuera observé mucho. Llevó tiempo trabajando de analista para la UFC. He madurado mucho. Santiago Ponzinibbio retorna en una nueva versión. Me siento mejo que nunca. Voy a noquear a Li’‘.

¿Qué significaría ser campeón del mundo?

“Que se puede. Que hay que meterle huevos y hay que trabajar. Salí de la Argentina sin nada. No tenía plata, contactos, solo tenía un sueño y huevos. Arranqué solo y me fui a Brasil a buscar gente con camiseta de Jiujitsu. Así de utópico era mi sueño. La pasé feo en el camino. En Brasil no tenía para comer. Me acostaba con la barriga llena de agua. Hoy puedo decir que valió la pena. Transformé mi vida como atleta y como persona’‘.