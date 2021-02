Estuvo a punto de tocar la puerta de la UFC, ahora este guerrero de Venezuela quiera cruzarla por completo

Alberto Montes sigue creyendo en su promesa. Después de varios años de ausencia en la jaula, el venezolano regresa este viernes a las artes marciales mixtas en el evento Titan 67 con sede en el Hotel Intercontinental en el downtown de Miami

Alberto Montes sigue creyendo en su promesa. Después de varios años de ausencia en la jaula, el venezolano regresa este viernes a las artes marciales mixtas en el evento Titan 67 con sede en el Hotel Intercontinental en el downtown de Miami, donde se muestran algunos de los mejores prospectos.

Para este joven de 26 años se trata más de un regreso. También es una suerte de reivindicación, porque estuvo muy cerca de pasar el umbral de la UFC y una lesión lo alejó de esa tremenda oportunidad de conseguir un contrato otorgado por el propio presidente de la organización Dana White.

Montes, quien enfrenta a Richie Santiago, no perdió de vista su pasión y tras largos esfuerzos y sacrificios, y con la ayuda de los profesores en el gimnasio MMA Masters, logró recuperar su mejor forma deportiva y la confianza mental que crean la materia de un campeón.

¿Qué significa esta pelea para ti?

“Mucho, es el regreso a la jaula. Tuve varias lesiones. Los que me conocen saben que tuve rupturas de ligamentos que me impidió pelear en The Contender Series. Ya tenía el contrato, una pelea asegurada y tres semanas antes me tuvieron que sacar debido a esa lesión’‘.

Tiene que haber sido muy duro para ti.

“Esta ahí, ahí. Estaba cerca y cuando me sucedió la lesión y me pusieron fuera...no te voy a decir que caí en depresión, pero pasaron varios meses en los que no entrené. Luego la lesión empeoró más, me lastimé los meniscos, pero después de la operación -el 6 de febrero cumplí un año de eso- me di a la tarea de volver y aquí estamos’‘.

Tres años fuera de la jaula, ¿debe haber sido una eternidad?

“Una súper eternidad. La rehabilitación fue muy buena gracias a tremendos doctores. No te miento si te digo que en algún momento pensé que ya no iba a ser el mismo guerrero de antes, pero después de unos ocho meses me sentí en un excelente momento y ahora estamos al ciento por ciento’‘.

¿Crees que volverá la oportunidad en The Contender?

“Ellos me prometieron la oportunidad. Asi que voy a esta pelea en Titan con toda la fuerza del mundo, con el deseo y la convicción de que esta victoria me abriría las puertas de The Contender y de la UFC. Voy con todo y sé que depende todo de mí. Si gano sería cumplir mi sueño. Sé que ya estoy en la puerta de la UFC’‘.

¿Cómo es que llegas a las MMA en Venezuela?

“A los cuatro años comencé a entrenar Taekwondo por mi papá y por mi hermano. A los 10 comencé a practicar Jiujitsu y Muay Thay. Ahí me empezaron a gustar las Artes Marciales Mixtas porque eran algo más real. Era lo más cercano a una pela callejera y yo quería saber defenderme. A los 17 tuve mi primera pelea’‘.

¿Por qué viniste a los Estados Unidos?

“A cumplir mi sueño. Todo lo que trabajé en Venezuela vengo a hacerlo realidad aquí. Estoy en MMA Master y me ha ido súper bien. Me han tratado como una familia desde el primer día. Estando en Venezuela contacté con los maestros, envié mi información y un video, y me dijeron que viniera. Me probaron y me hicieron parte del equipo’‘.