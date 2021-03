Con el vuelo final del Aguila, habrá nuevo campeón ligero en la UFC. ¿Quiénes son los elegidos?

De manera oficial, Dana White reveló que el retiro de Khabib Nurmagomedov, uno de los mejores artistas marciales de todos los tiempos, no tiene marcha atrás

El Aguila ya no volará más encima del octágono, y ahora sí es para siempre. De manera oficial, Dana White reveló que el retiro de Khabib Nurmagomedov, uno de los mejores artistas marciales de todos los tiempos, no tiene marcha atrás y por eso no llevará más la corona del campeón.

De acuerdo con lo expresado por el presidente de la UFC a ESPN, durante un encuentro con Nurmagomedov en Las Vegas para esclarecer la situación de una vez y por todas, el ruso enfatizó su deseo de no combatir más por el juramento que le hizo a su madre.

Tras este hecho, la empresa ha decidido no perder más tiempo y comenzó a preparar una pelea de título mundial entre Charles Oliveira y Michael Chandler que tendría lugar el 15 de mayo en el evento UFC 262, como continuación a la velada de PPV entre Jorge Masvidal y Kamaru Usman el 24 de abril en Jacksonville, Florida.

“Khabib está retirado y no quiere mantener de rehén la división’‘, le comentó White a ESPN vía mensaje de texto. “Esta noche [viernes] fue nuestra última reunión y él está retirado’‘.

Luego de vencer en octubre pasado a Justin Gaethje, un emocionado Nurmagomedov anunció su retiro de las artes marciales mixtas por el impacto combinado de la muerte de su padre, la promesa de marcharse a su madre y el hecho de haber vencido a los mejores hombres de la división.

Pero White mantuvo una línea de esperanza de que podría convencer al Aguila para que regresara en busca de una 30ma victoria -su record es de 29-0- antes de irse de manera definitiva, una ilusión que mantuvo en vilo a millones de aficionados en los deportes de combate.

Aunque en el futuro se dibuja la trilogía entre Conor McGregor y Dustin Poirier, el choque por la corona que ahora deja vacante Nurmagomedov será del agrado de todos por el choque de estilos entre un maestro del Jiujitsu como Oliveira y un luchador con buen striking a la manera de Chandler.

Oliveira es uno de los guerreros más temidos en la división de las 155 libras por su espectacular juego de piso, como lo demostrara ante Tony Ferguson en su última presentación, y llega con una racha de ocho victorias que le convierten en el favorito en una visión preliminar.

Pero Chandler, un tres veces campeón de Bellator, presentó enormes credenciales al superar en su debut de la UFC a un striker implacable como Dan Hooker, y suele hacer transiciones muy inteligentes entre la lucha y el boxeo para abrumar a sus oponentes.

El nuevo campeón, entonces, debería enfrentar al ganador entre McGregor y Poirier. No cabe duda de que con el vuelo final del Aguila, la división se torna más candente que nunca.