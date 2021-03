Arranca el Miami Open 2021 con la baja de Andy Murray y la primera sorpresa del torneo

En esta imagen de archivo, tomada el 12 de agosto de 2019, el tenista británico Andy Murray devuelve una pelota al francés Richard Gasquet en la primera ronda del Abierto Western & Southern, en Mason, Ohio. AP

El Hard Rock Stadium, vistiendo sus mejores galas, abrió sus puertas y el Miami Open 2021 se ha puesto en marcha por todo lo alto con los primeros partidos clasificatorios masculinos y de primera ronda en la rama femenina, aunque este júbilo inicial se vio mermado por la baja de otro de los grandes.

El tenista británico Andy Murray, ex No. 1 del mundo, anunció este martessu retiro del torneo debido a una lesión en la ingle izquierda, por lo que será el lituano Ricardas Berankis el que se enfrente al sudafricano Lloyd Harris en la primera ronda.

“No tuve problemas mientras entrenaba, me sentí bien, hice algo de trabajo en el gimnasio el viernes, sin problemas y luego me desperté sobre las tres de la mañana con un dolor en la ingle y cuando me levanté de la cama casi no podía caminar”, dijo Murray al Miami Herald. “No tengo idea de lo que hice. Es una de esas cosas raras. Cada día ha mejorado progresivamente, pero no es suficiente. Desde el viernes no practico”.

El dos veces campeón del Miami Open compitió por última vez el 3 de marzo en el Torneo Mundial de Tenis ABN AMRO en Rotterdam, pero no ha jugado en el Masters 1000 de Miami desde el 2016 donde tiene un récord de 28-9. Ganó el evento en el 2009 y el 2013 cuando se competía en el Crandon Park Tennis Center.

Después de salir de un breve retiro Murray, de 33 años, hoy se encuentra ubicado en el puesto 119 y para este torneo recibió una invitación como comodín en el cuadro principal, pero ahora se ve frenado en su intento de regresar a los primeros planos del tenis mundial.

Con las bajas del serbio Novak Djokovic (1), del español Rafa Nadal (3), del austriaco Dominic Thiem (4) y del suizo Roger Federer (6), los grandes favoritos para ganar el torneo de Miami son el ruso Daniil Medvedev (2) y el griego Stefanos Tsitsipas (5), con algún chance para el alemán Alexander Zverev (7), la nueva generación de tenistas de élite.

Este martes se clasificó el chileno Alejandro Tabilo tras derrotar 4-6, 6-3 y 6-4 al bosmio Damir Džumhur.

En el cuadro femenino, destaca el triunfo de la argentina Nadia Podoroska 6-3 y 6-1 ante la egipcia Mayar Sherif y la derrota de la veterana estadounidense Venus Willams ante la kazaja Zarina Dias 6-2 y 7-6 (12) en los primeros partidos de la primera ronda.

A su vez, la hispano-venezolana Garbiñe Muguruza (12) conocía a su rival, la china Xinyu Wang, después de que se impusiera 6-2 y 6-2 a la sueca Rebecca Peterson.

Entre las mujeres las primeras en el ranking de la WTP van a participar y son las principales favoritas.

Ahí están la australiana Ashleigh Barty (1), la japonesa Naomi Osaka (2), la rumana Simona Halep (3) , la estadounidense Sofia Kenin (4), la ucraniana Elina Svitolina (5) y la checa Karolina Pliskova (6).

No estará Serena Williams, una exnúmero uno y ganadora del Master 1000 de Miami en ocho ocasiones, que se retiró del torneo por una cirugía bucal.