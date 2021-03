En gran reacción Muguruza sobrevive y avanza a octavos de final en el Miami Open

La española Garbine Muguruza retorna una pelota en el partido ante la rusa Anna Kalinskaya en el Miami Open, celebrado el 28 de marzo de 2021 en Miami Gardens, Florida. dsantiago@miamiherald.com

Cuando parecía que la suerte estaba echada, la española Garbiñe Muguruza sacó fuerzas de flaqueza para vencer 4-6, 6-3 y 6-4 a la rusa Anna Kalinskaya, la tarde del domingo en el complejo tenístico del Hard Rock Stadium y avanzar a octavos de final del Miami Open.

La española tuvo que batallar cerca de tres horas para salir del apuro y su próxima rival saldrá de la ganadora del choque entre la canadiense Bianca Andreescu y la estadounidense Amanda Anisimova, que se enfrentaban la noche del domingo.

Con solo 22 años de edad, la rusa puso al límite a Garbiñe, quien viene de ganar el torneo de Dubai y fue finalista en Melbourne y Dubai esta temporada.

En la madrugada del domingo, el argentino Diego Schwartzman, noveno clasificado en el ranking mundial, debutó con un triunfo 6-3, 6-3 sobre el japonés Yasutaka Uchiyama en la segunda ronda. El lunes, el próximo rival del Peque será el francés Adrian Mannarino, ubicado 36 en el mundo, quien superó 6-3, 6-4 al serbio Miomir Kecmanovic.

Mientras uno de los favoritos para ganar el Miami Open, el estadounidense John Isner, batió en vibrante encuentro en doble tie brake 7-6 (5), 7-6 (5) al canadiense Felix Auger-Aliassime.

“Felix siempre es un rival muy duro, pero Miami me trae grandes recuerdos”, afirmó Isner, ganador del Miami Open en 2018 y finalista el 2019. “Ahora voy a entrenarme con intensidad para mejorar mi retorno”.

Isner enfrentará en octavos de final al español Roberto Bautista Agut, quien remontó 4-6, 6-3, 6-2 frente al alemás Jan-Lennard Struff.

“Hoy [domingo] en la mañana entrenamos junto con Roberto y en dos días nos veremos las caras”, comentó Isner. “El es un jugador muy sólido, no va a ser fácil”.

El estadounidense afirmó que en el 2020, debido a la pandemia, solo jugó tres torneos en todo el año y en esta temporada evitó el Abierto de Australia y compitió en Acapulco para ir entrando en ritmo, cosa que no es muy simple a los 35 años de edad. Agregó que gracias a ello en Miami, que es un lugar muy familiar para él, se siente muy cómodo.

El ruso Daniil Medved, número uno en la clasificación y gran candidato para conquistar el Miami Open, terminó de manera dramática y rengeando su difícil encuentro con el australiano Alexei Popyrin, a quien derrotó 7-6 (3), 6-7 (7), 6-4 en más de dos horas y media de juego.

Por su parte, la estadounidense de Boca Raton Jessica Pegula, sembrada en el número 29, sorprendió 6-1, 4-6, 6-4 a la checa Karolina Pliskova, sexta clasificada y finalista del Miami Open en el 2019.

“Ha sido muy duro vencerla porque venía de ganarle dos veces en un mes y tenía mucha presión en esta tercera oportunidad que nos encontrábamos”, aseguró Pegula. “Mentalmente he ganado mucha confianza, aunque me ha costado enorme trabajo salir airosa porque había mucha humedad”.

Mientras, la número dos del mundo, la japonesahaitiana Noami Osaka avanzó a la siguiente ronda porque su rival Nina Stojanovic no se presentó y Osaka venció por WO.

La belga Elise Mertens derrotó 6-2, 0-6, 6-2 a la Estonia Anett Kontaveit. La española Sara Sorribes Tormo se impuso 6-1, 3-6, 6-2 a la kazaja Elena Rybakina; mientras la griega Maria Sakkari liquidó 6-0, 6-1 a la rusa Liudmila Samsonova.

De otro lado, el italiano Jannik Sinner dejó en el camino 4-6, 7-6 (2), 6-4 al ruso Karen Khachanov.

Arranque a todo vapor

La jornada del lunes comenzará con dos partidos para alquilar balcones.

La campeona defensora, la australiana Ashleigh Barty se medirá con la bielorrusa Victoria Azarenka, dos veces vencedora del Miami Open, a partir de las 11 a.m. en el estadio principal.

Acto seguido chocarán el ruso Andrey Rublev, que está en una racha importante con 16 triunfos y tres derrotas en lo que va del año lo que le ha permitido ubicarse en el octavo puesto del ranking mundial, contra el húngaro Marton Fucsovics.

Luego, Osaka enfrentará a Mertens; y el japonés Kei Nishikori al griego Stefanos Tsitsipas.

En las otras canchas se medirán la checa Petra Kvitova vs. la ucraniana Elina Svitolina; la checa Marketa Vondrousova vs. la bielorrusa Aryna Sabalenka; la letona Anastasija Sevastova vs. la croata Ana Konjuh;

El croata Marin Cilic vs. el italiano Lorenzo Musetti; el canadiense Denis Shapovalov vs. el polaco Hubert Hurkacz; el ruso Aslan Karatsev vs. el estadounidense Sebastian Korda; el colombiano Daniel Elain Galan vs. el italiano Lorenzo Sonego. Y el francés Ugo Humbert vs. el canadiense Milos Raonic.