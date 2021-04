¿Cómo ven a Jorge Masvidal en su gran pelea otras dos puntas del tridente de combate en Miami?

LUIS PALOMINO y Ulysses Diaz (espalda) durante un sparring en Miami.

Jorge Masvidal, Luis Palomino y Ulysses Díaz conforman el tridente dorado de los deportes de combate en Miami. Comparten un origen humilde y el hecho de haber peleado en lugares oscuros y alejados, sin saber que algún día llegarían a ser profesionales y reconocidos, figuras que esta ciudad aprendiö a amar con sus virtudes y defectos.

Cuando la UFC estaba en sus inicios o Bare Knuckle no existía, estos -por ese entonces- tres jóvenes pagaban su derecho de piso en patios traseros, peleas ilegales o en circuitos regionales, donde los guerreros luchan por una pulgadas de luz sin saber si lograrán.

“Recuerdo los golpes y el dolor, los gritos de quienes nos rodeaban’‘, apuntó Díaz, hoy una de las figuras principales de Bare Knuckle Fighting Championship. “Recuerdo que me decía que debía encontrar el camino para tirar golpes de manera profesional. Cuando la cosas se pone dura, recuerdo aquellos días y eso me da fuerza para no cansarme’‘.

Fueron días, también, en que días no es el modelo de hombre hoy respetado por todos, sino una persona agresiva, dispuesta a llevar sus emociones a flor de piel, al punto de tener encontronazos con la ley y encontrar la paz solamente en esos momentos del combate donde la rabia lo cubre todo.

Mientras Díaz y Masvidal curtían su piel en el circuito de peleas ilegales -al estilo de Kimbo Slice-, Palomino iniciaba su camino desde cero en competencias casi desconocidas, hasta que labrándose un nombre de respeto y jamás imaginó que una noche de febrero del 2010 se vería frente a frente con el mismo Gamebred.

Conocido como Baboon, Palomino no olvidó ese combate que finalizó a su favor por decisión dividida ante un striker al que veía de lejos, pero que llegado el momento decidió utilizar la lucha para intentar vencer al peruano que hoy es una especia de “Padrino’‘ de las MMA en Miami.

“Esa noche Jorge se convirtió en un luchador contra mí’‘, rememoró Palomino. “Le lastimé las piernas bastante con patadas a la pantorrilla. Fui el primero en usar ese tipo de patadas en MMA. Le tumbé las piernas y le hice perder balance para que no pudiera golpear. Paró de utilizar el striking y comenzó a usar la lucha’‘.

Más allá de los éxitos de Díaz, quien ha combatido en todas las artes marciales imaginables, y Palomino, actual campeón de BKFC en las 155 libras, ninguno ha llegado tan lejos como Masvidal, quien junto con Conor McGregor ocupa un lugar privilegiado entre los que más venden en la UFC.

Después de períodos de altas y bajas, Masvidal se convirtió en uno de los íconos del circuito dirigido por Dana White y este sábado va a una pelea por la faja welter ante un campeón tremendo como Kamaru Usman, quien ya lo venció en julio del 2020 en circunstancias poco favorables para el Gamebred.

Las opiniones de Palomino y Díaz difieren en cuanto a la proyección de este combate que tendrá lugar en Jacksonville, Florida.

“Le voy a Masvidal y de corazón quiero que gane, pero en mi percepción no creo que tenga lo suficiente para ganar la pelea’‘, explicó Palomino. “Tiene una chance, claro, si usa bien la rodilla o la patada alta que es muy buena y no utiliza mucho, pero ese es el tipo de golpe que necesita para marear a Usman y bajarlo de su nivel’‘.

Díaz, por su parte ve un resultado favorable a Masvidal.

“Masvidal es un tipo de Miami, de Westchester y se fajó en los mismos patios en donde me fajé yo, voy con el ciento por ciento’‘, comentó el hombre que todos conocen como el Monstruo. “La pelea no va a ser fáci. Va contra una leyenda, un campeón, pero veo a Jorge Masvidal triunfando’‘.