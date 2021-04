El cinturón welter regresa conmigo para Miami, afirma Masvidal en su cara a cara vs. Usman

Jorge Masvidal espera celebrar un cumpleaños el sábado. El Gambred prometió que el cinturón welter de la UFC regresa con él a Miami, después de que este 24 de abril derrote a Kamaru Usman.

Jorge Masvidal espera celebrar un cumpleaños el sábado. Delante de un público que, sin lugar a dudas en su favor, el cubanoamericano prometió que el cinturón welter de la UFC regresa con él a Miami, después de que este 24 de abril derrote a Kamaru Usman.

La UFC 261 le dará la bienvenida a 15,000 aficionados por primera vez desde que el coronavirus irrumpiera en la vida del mundo y pusiera un freno a todas las actividades deportivas, incluyendo los circuitos de artes marciales mixtas y Masvidal está consciente de que la mayoría bate palmas por su potencial triunfo.

“Sé que hay mucha gente que viene en avión o está manejando desde Miami hasta Jacksonville’‘, comentó este jueves Masvidal en la conferencia oficial del evento celebrada en la VyStar Veterans Arena, sede de la pelea. “Les doy la bienvenida a esos aficionados y les digo que no los voy a defraudar’‘.

Con la presencia del gobernador de la Florida, Ron deSantis, y el presidente de la UFC, Dana White, Masvidal y Usman se vieron cara a cara por primera vez desde efectuaran su primer combate en julio del 2020 en la Fight Island de Abu Dhabi, donde el campeón retuvo su corona.

En aquella ocasión, Masvidal aceptó el combate con solo seis días de anticipación y con el riesgo de rebajar 21 libras en condiciones nada ideales, lo que inclinó la balanza del choque -tras unos buenos minutos del Gamebred- del lado de la Pesadilla de Nigeria.

Ahora, con un campamento más extenso, con una buena preparación en el gimnasio American Top Team y un recorte de peso gradual, Masvidal promete que el resultado será muy distinto al del 2020, cuando Usman apeló a su superioridad en la lucha para dominar la acción.

“Kamaru solo me acarició los pies durante todo el combate’‘, agregó Masvidal en franca burla a la estrategia de pisotones del africano. “Esta vez he hecho un campamento con todas las de la ley y les prometo que el título de campeón regresa conmigo a Miami’‘.

A pesar del optimismo de Masvidal, la mayoría de expertos y aficionados coinciden en que Usman será el favorito para vencer por segunda ocasión al retador y reafirmar su posición como uno de los mejores welters de todos los tiempos -sino el mejor- en la historia de la UFC.

Usman sabía que estaba en territorio enemigo y soportó con una sonrisa las burlas y los pedidos a Masvidal para que le arrebatara esa faja que ha defendido en tantas ocasiones, pero saludó a los fanáticos que le abucheaban por un lado y adoraban a su rival por el otro.

“No me molesta eso, al contrario, me da tremendo gusto ver aficionados nuevamente en una arena’‘, indicó el nigeriano. “Pero el sábado el campeón seguirá siendo campeón. Este título no se irá a ninguna parte’‘.