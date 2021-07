No quiero estar peleando por mi trabajo, por eso necesito ganar esta peleaQ1

Danny Chávez va sin agobio a su tercera pelea en la UFC. Si en su cita anterior cayó por decisión ante Jared Gordon, ahora va convencido de que podrá superar a Kai Kamaka este sábado en el evento que tendrá lugar este sábado en el Apex Center de Las Vegas.

Todo un veterano de las artes marciales mixtas, Chávez que el resultado próximo no tendrá una incidencia de vida o muerte en su carrera, pero quiere dejar atrás cualquier duda sobre su talento y comenzar a escalar en los rankings de manera paulatina, pero sólida.

Alumno del gimnasio MMA Masters y muy conocido de los circuitos locales de combate, la carrera del “Guerrero Colombiano’‘ puede tomar un giro positivo con un triunfo, ahora más que dice haber aprendido a escuchar su cuerpo mejor que antes.

¿Qué aprendiste de tu derrota en la UFC para esta nueva pelea?

“Hice unos cuantos cambios, no tan grandes, porque no se trataba de arreglar algo que no está roto. He llegado a la UFC de la manera en que he hecho las cosas, pero me metí un poco más a la ciencia y a la recuperación. Entreno fuerte, pero no tomaba suplementos, empecé a nadar, a hacer yoga, meditación’‘.

Como dices, siempre entrenas fuerte.

“Pero ahora lo hago más inteligente, siempre fuerte, pero con ahora con más enfoque en lo mental. Digamos que ahora estoy escuchando mejor a mi cuerpo. Eso es algo que llega con la experiencia’‘.

¿Te afecta el cambio de oponente?

“Un poco, pero lo que me importaba era tener una pelea. No quería que pasara el tiempo y me atrasaran hasta septiembre o más allá. Me siento en gran forma, he entrenado mucho. Este nuevo rival es diferente al anterior, pero los dos pelean parados. Entonces la estrategia no cambia mucho. Estoy listo para el que sea. Me he preparado para lo que venga’‘.

¿Sientes presión por la pelea anterior?

“Es una buena presión. La derrota me obligó a hacer esos ajustes que te contaba. Necesito ganar, porque si no en mi próxima pelea estaría combatiendo por mi trabajo y no quiero estar en esa posición que es donde se encuentra mi oponente, por eso lo estoy tomando muy en serio’‘.

Tercera pelea en la UFC, ¿te sientes como un veterano?

“Tercera pelea en la misma jaula, en el mismo lugar, sin gente en las gradas. Va a ser lo mismo, entraré y solo escuchará a mis entrenadores y los entrenadores de mi rival. Me siento cómodo en ese lugar. Así que no veo la hora de pelear. Ya estoy cansado de entrenar’‘.

¿Cómo ves tu futuro?

“Ahorita ganó Julio Arce, que es colombiano. Siento que es el mes de Colombia y quiero seguir esa racha. Mi división es la más fuerte en la UFC. Debo ir pelea por pelea. No puedo pensar en los que están encima de mi. Debo ser inteligente y enfocado para meterme entre los 20 mejores, después los mejores 10, los mejores cinco y el campeonato’‘.

Hace poco te vimos dando clases en MMA Masters.

“Soy entrenador ya. Tengo mi grupo de muchachos. Soy una extensión de mis entrenadores y les ayudo mucho. No sé que me depare el futuro, pero me gusta ayudar a la gente y ver a esta generación crecer’‘.