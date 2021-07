Pelea en el otro lado del mundo, pero este cubano se ha convertido en inspiración para muchos

El cubano Gustavo Balart vuelve a competir el 30 de julio cuando enfrente al japonés Ryuto Sawada en un choque de mucho riesgo con igual monto de recompensa

Un largo viaje y un reto enorme le aguardan a Gustavo Balart en Singapur. Después de muchos meses de inactividad, el cubano vuelve a competir el 30 de julio cuando enfrente al japonés Ryuto Sawada en un choque de mucho riesgo con igual monto de recompensa.

Balart mide apenas 1.50 metros de estatura (4.11 pies), pero basta verlo pelear para advertir que es un maestro de las artes marciales mixtas. No por gusto está firmado en ONE Championship, un circuito que rivaliza en talento con la UFC y mantiene un dominio en Asia con varios de los mejores guerreros del planeta.

Nacido en Santiago de Cuba hace 34 años, Balart integró el equipo nacional de su país en lucha grecorromana, ganó varios títulos panamericanos y compitió en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Entrena en el gimnasio American Top Team y se ha convertido en un ícono para los que siguen las MMA y en inspiración para los hombres bajos de estatura, pero gigantes de espíritu.

Finalmente se reanuda tu carrera en ONE.

“Sí, este 23 de julio parto para Singapur, porque el 20 estaré peleando contra el japonés Sawada. ONE es una de las empresas de Artes Marciales Mixtas más grandes del mundo y es la más grande de Asia. Aquí en América no la conocen mucho, pero ya se está introduciendo en los Estados Unidos. Aquí pelean varios de los mejores del mundo como Demetrius Johnson’‘.

Cuando Adriano Moraes lo derrotó, muchos no lo imaginaron.

“Adriano Moraes dio un gran espectáculo. De hecho, él entrena conmigo aquí en American Top Team y nos preparamos juntos para esa pelea donde él derrotó a Johnson. El es parte de ese talento que está en ONE y que poco a poco se va descubriendo’‘.

¿Puede ONE competir con la UFC?

“De hecho, se está cocinando que ONE quiere venir a los Estados Unidos. Ellos tienen diferentes reglas a la UFC. Por ejemplo, en la UFC no valen las rodillas en el piso y en ONE sí. Hay más elementos de Muay Thai y Kickboxing. Es un producto diferente, pero creo que gustaría en los Estados Unidos’‘.

Eres el único cubano en ONE, peleas muy lejos de Miami.

“Para mí es un logro representar a mi país, a mi gente de Cuba, de Miami y de Latinoamérica. Es un reto grande. Hay algunos brasileños, pero creo que fuera de eso soy el único latino. Pero he recibido mucho apoyo de los asiáticos que se han identificado mucho conmigo’‘.

¿Cómo fue eso?

“Yo soy bastante bajito, como la mayoría de ellos. Cuando voy a una pelea me envían muchos mensajes y me dicen que soy una inspiración para ellos.Se identifican por su baja estatura y me dicen que si yo puedo, elos también. Tengo muchos fanáticos en Asia’‘.

¿Qué esperas de esta temporada?

“Pelear lo más posible. Después de perder casi dos años debido a la pandemia a un problema de pasaporte vencido, quiero pelear dos veces de manera rápida y luego ir por el título del mundo. Si logro ser campeón de ONE sería como tocar el cielo. Sería uno de los campeones más grandes del mundo, equivalente a ser campeón de la UFC’‘.

¿Estás contento con tu carrera?

“Muy contento. Fui campeón panamericano de lucha y aquí estoy luchando por ser campeón de una gran empresa, gracias a este país que me abrió las puertas, me recibió y me ha permitido crecer’‘.