Gloria y Emilio Estefan recibirán el premio Gershwin 2019 que otorga la Biblioteca del Congreso

La Biblioteca del Congreso anunció este lunes 24 de septiembre que Gloria y Emilio Estefan recibirán el Premio Gershwin 2019 a la canción popular que otorga dicha institución durante una ceremonia que se llevará cabo en Washington, D.C.

En el comunicado a los medios se destaca que el matrimonio simboliza la diversidad cultural de la experiencia musical americana por haber creado un sonido “único” de ritmos latinos, transformando su ingenio creativo en oportunidades empresariales y de activismo comunitario, al tiempo que ha propulsado las carreras de muchos artistas latinos hacia el estrellato.

Otorgado en honor de los legendarios compositores George e Ira Gershwin, el premio reconoce el logro de todos aquellos artistas vivos que promuevan el género de la canción como un vehículo de entretenimiento, información, inspiración y comprensión cultural.

“Me siento profundamente honrada junto a Emilio Estefan, mi querido esposo por los últimos 40 años, de ser receptora del Premio Gershwin 2019. Un premio que celebra la canción como vehículo de expresión musical y comprensión cultural por toda una vida. Nos sentimos privilegiados por poder crear y compartir nuestra música”, dijo Gloria Estefan tras recordar que desde los comienzos de su carrera se ha sentido atraída por los temas de los hermanos Gershwin, que ha tenido “el privilegio” de grabar.

Por su parte, Emilio Estefan agregó: “mi vida y mi carrera musical han sido una bendición. Me siento muy reconocido por este increíble galardón y por poder compartirlo con mi esposa. Solo espero que nuestras carreras influyan a una nueva generación de compositores y productores”.

El productor señaló, además, que su deseo siempre ha sido inspirar a los inmigrantes y ser un ejemplo de que, con mucho trabajo y dedicación, todos los sueños pueden hacerse realidad.

La dupla recibirá el premio en marzo del 2019 durante un concierto que contará con la participación de múltiples celebridades, en Washington, D.C.

El espectáculo se transmitirá por las estaciones de PBS (la fecha se anunciará más adelante).

Los Estefan está casados desde el 1978. Su ascenso a la fama mundial comenzó en 1985 con el grupo Miami Sound Machine. Entre su larga lista de éxitos figuran Conga, Turn the Beat Around y Get on Your Feet. Muchos de ellos forman parte de la banda sonora del musical biográfico de Broadway On Your Feet!

A principios de ese año, su tema Rhythm Is Gonna Get You fue incluido en el Registro Nacional de Grabación de la Biblioteca del Congreso, un exclusivo grupo de 25 canciones seleccionadas para la preservación del patrimonio auditivo de la nación debido a su importancia cultural, histórica y estética.

A lo largo de su carrera la pareja ha recibido 26 premios Grammy, la Medalla de Honor de la Isla Ellis y la Medalla Presidencial de la Libertad, entre otros reconocimientos importantes.

Las ventas de los discos de Gloria sobrepasan los 100 millones de copias.

“La música de Emilio y Gloria Estefan hace que te pongas de pie y bailes a su ritmo. Ellos son la fuerza creativa detrás de la popularidad de la música latina en nuestra cultura. La travesía profesional y personal de esta pareja refleja el sueño americano y estamos muy contentos de honrar su legado musical”, expresó la bibliotecaria del Congreso Carla Hayden, quien consultó comunidades de música y entretenimiento del país, así como a representantes de la División de Música, el Centro de Folclor en América y la División de cine, radiodifusión y sonido de la prestigiosa institución.