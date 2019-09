Arde la polémica por película sobre los 5 espías cubanos: ‘una historia para glorificar criminales’

Wasp Network teaser El elenco incluye a la actriz española Penélope Cruz, el actor mexicano Gael García Bernal, el actor venezolano Edgar Ramírez, el actor brasileño Wagner Moura, la actriz cubano-española Ana de Armas y el actor argentino Leonardo Sbaraglia. Up Next × SHARE COPY LINK El elenco incluye a la actriz española Penélope Cruz, el actor mexicano Gael García Bernal, el actor venezolano Edgar Ramírez, el actor brasileño Wagner Moura, la actriz cubano-española Ana de Armas y el actor argentino Leonardo Sbaraglia.

Aunque solo ha sido mostrada en festivales de cine y no ha llegado al público, la polémica sobre la cinta Wasp Network (Red Avispa) se torna cada vez más candente.

La película sobre los cincos oficiales de la inteligencia cubana condenados por espionaje y luego liberados en Estados Unidos, Gerardo Hernández, Ramón Labañino, René González, Antonio Guerrero y Fernando González, refleja una visión unilateral de los hechos ocurridos a mediados de los años 1990 y 2000 en Estados Unidos, y presenta como terroristas, oportunistas y sin una ideología definida a líderes del exilio de Miami.

“La pelicula tiene una agenda malintencionada. Los personajes hablan como en una película del realismo socialista”, dijo el crítico de cine Alejandro Ríos, quien asistió a la proyección de la cinta el martes 10 de septiembre en el Festival de Cine de Toronto. Ríos es una de las pocas personas de Miami que ha podido ver el filme completo, del que hasta ahora solo se han mostrado fragmentos muy cortos y no existe un tráiler oficial.

Dirigida por el francés Olivier Assayas y con un elenco de conocidas figuras integrado por Penélope Cruz, Edgar Ramírez, Gael García Bernal, Wagner Moura y Ana de Armas, Wasp Network idealiza a los cinco espías cubanos.

El filme coincide con la postura del gobierno cubano, que los considera héroes antiterroristas, y al mismo tiempo ignora una de las consecuencias de las acciones de los espías: el derribo de las avionetas de Hermanos al Rescate.

Tampoco muestra simpatía por los familiares ni las víctimas de la tragedia, los cuatro pilotos de Miami Carlos Costa, Mario de la Peña, Pablo Morales y Armando Alejandre Jr.

“Es un filme de propaganda relacionado con el castrocomunismo y con una de sus peores acciones en contra de los derechos humanos y de la libertad, no sólo en Cuba, [sino] en el mundo, y muy específicamente en Estados Unidos”, dijo la escritora cubana Zoé Valdés, quien en sus redes sociales ha llamado a boicotear la película.

“Puse el cartel de la película con una palabra en rojo encima: Asco (en inglés). Y llamé al boicot de la siguiente manera: no ir a verla, no darle taquilla. Ningún cubano que de verdad respete la libertad y ame a su país y ame a Estados Unidos debiera ir a ver esa película, que además ha tenido muy mala crítica profesional en el Festival de Venecia”, añadió Valdés

Por su parte, Ríos dijo que el líder de Hermanos al Rescate, José Basulto, es presentado en Wasp Network como “una persona oportunista y cínica”.

Jorge Mas Canosa, el fallecido presidente de la Fundación Nacional Cubano Americana (FNCA), es presentado en la cinta como “una personalidad tenebrosa”, apuntó Ríos.

“Hay una suerte de alegría cuando se enteran de que Mas Canosa está enfermo”, ejemplificó el crítico, refiriéndose a una escena que encabeza Gael García Bernal, quien interpreta a Gerardo Hernández, el jefe de la Red Avispa.

Asimismo señaló que organizaciones del exilio, como la FNCA, son presentadas como terroristas, en este caso coordinando un atentado contra Fidel Castro en Isla Margarita.

En otras ocasiones, los opositores del exilio son tildados de narcotraficantes.

“Se deshumaniza al exilio cubano. Nunca se define su ideología, aunque alguna vez se menciona la libertad de Cuba”, detalló Ríos.

Por otra parte, Villa Marista, sede de la Policía política de Castro y un lugar de represión odiado por los cubanos, es presentada como “un hotel donde la gente es tratada con ciertas atenciones”, apuntó Ríos.

Otra víctima de la perspectiva sesgada del filme es Ana Margarita Martínez, la ex esposa traicionada del espía Juan Pablo Roque, a quien se presenta como una mujer ligera de cascos.

“Yo era una madre soltera enfocada en proveer para mis hijos. Mi vida consistía en el trabajo, los niños y la iglesia”, dijo Martínez a el Nuevo Herald sobre cómo era cuando conoció a Roque.

“No me sorprende [el ángulo del filme], porque tanto el libro [en el que está inspirada la cinta] como la película tienen su agenda, y como yo no comparto esa agenda. Es lógico que no quieran saber mi punto de vista”, añadió Martínez.

Wasp Network está basada en el libro Los últimos soldados de la Guerra Fría (Grupo Companhia das Letras, 2012), del escritor y político brasileño Fernando Morais. Este fue reeditado en Cuba en el 2013, presentado por Roberto Fernández Retamar y elogiado por funcionarios de alto rango del gobierno, como Ricardo Alarcón.

La actriz Ana de Armas (izq.) interpreta a Ana Margarita Martínez (der.), quien fue traicionada por el espía Juan Pablo Roque.

“Es una historia para glorificar a criminales”, afirmó Martínez, quien considera que, al no hacer el intento por entrevistar o investigar sobre las personas de Miami que se incluyen en el filme, la producción, el director y los actores asumieron una postura “inmoral y poco ética”.

“Hasta la misma actriz Ana de Armas, que va a hacer el papel de una persona que está viva, lo menos que pudo hacer era contactarla para lograr el papel lo más realista posible”, dijo Martínez, a quien interpreta De Armas.

Martínez vio irse a Roque de su casa en Kendall, en medio de la noche, y no volvió a saber de él hasta que salió en la televisión cubana calificando de “terrorista” a la organización con la que había volado como piloto.

Al mencionarle que la película muestra a Basulto como un oportunista e interesado, Martínez dijo: “esa misma idea trató de poner Juan Pablo en mi cabeza”.

Martínez también conoció a otro de los espías, René González (Edgar Ramírez), quien visitaba a Roque, e incluso voló con los dos en un avión de Hermanos al Rescate.

“Era un cínico”, recordó Martínez sobre Gonzalez, quien le presentó a su esposa, Olga Salanueva, al llegar ella a Estados Unidos.

“No hicimos química”, apuntó Martínez, quien incluso llevó a la hija de González y Olga a ver un juego de los Marlins con sus hijos.

“Son personas muy resentidas”, dijo del matrimonio de espías, indicando que Olga no usaba ese nombre en Estados Unidos.

Cartel de la película Wasp Network, sobre los cinco espías cubanos que fueron condenados en Estados Unidos, dirigida por el director francés Olivier Assayas.

Olga Salanueva es interpretada en la película por Penélope Cruz, y es uno de los personajes en los que Assayas, el director, dijo que iba a profundizar, en un anuncio durante la proyección en el Festival de Toronto.

El director prometió además editar la película para que fuera más fluida y para no herir sensibilidades.

Wasp Network aún no tiene compañía distribuidora en Estados Unidos, informó IndieWire.

“Me molesta que un realizador como Olivier Assayas se haya prestado para esto. Me molesta esa opción suya de ponerse del lado de la mentira y de la infamia. Como también me molesta que lo haya hecho un actor como el venezolano Edgar Ramírez, y una actriz como Ana de Armas”, dijo Valdés, quien asegura que ha sostenido “discusiones directas privadas” con el director, después que este la contactara tras enterarse de la opinión de la escritora sobre la película.

“No concibo una película sobre Hitler cuyo cartel publicitario se pregunte si es un traidor o un héroe, como en el caso de este filme acerca de los cinco espías terroristas”, concluyó Valdés.