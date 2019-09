Julián Gil narra pasajes de su vida que nunca antes se había atrevido a divulgar

¿Y SI ME CASO? Teatro Trail, Miami El actor Julián Gil se presentará en el Teatro Trail de Miami con ¿Y si me caso?, un espectáculo humorístico sobre pasajes de su vida. La temporada ocupará todos fines de semana de octubre 2019. Up Next × SHARE COPY LINK El actor Julián Gil se presentará en el Teatro Trail de Miami con ¿Y si me caso?, un espectáculo humorístico sobre pasajes de su vida. La temporada ocupará todos fines de semana de octubre 2019.

Desde hacía tiempo que Julián Gil quería contar sus vivencias en el teatro, pero entre sus compromisos con la televisión y su labor como empresario se le hacía imposible dedicarle al proyecto toda la energía que merece.

Hoy, después de cuatros años de conversaciones con el dramaturgo y director Manuel Mendoza, el actor boricua-argentino por fin ve realizados uno de sus grandes sueños a nivel profesional.

A partir del viernes 4 de octubre, el público de Miami tendrá la oportunidad de disfrutar de ¿Y si me caso?, un espectáculo humorístico que ocupará el Teatro Trail los viernes y sábados del mes.

“Estoy ansioso por el estreno de esta temporada en Miami, una ciudad que me ha dado tanto y de la cual me siento muy agradecido”, expresó Gil a el Nuevo Herald tras finalizar un ensayo . “Ya lo pusimos en el Osceola Performing Arts Center de Orlando, y la reacción del público fue increíble”.

El actor explicó que su propuesta es un híbrido entre un stand up comedy y una pieza convencional. En cuanto al argumento, reveló que narra pasajes de su vida que nunca antes se había atrevido a divulgar a los cuatro vientos.

“Muchas personas me decían que los escribiera en un libro, pero yo preferí hacerlo desde el escenario”, señaló el artista de 49 años.

Entre otros tópicos, la obra alude a su descubrimiento del sexo, al que llegó por sí mismo, “ya que como le pasa a la mayoría de la gente”, sus padres nunca le hablaron sobre educación sexual.

“El hecho de que no me comentaran sobre el tema, considerado tabú, no sólo me llevó ser un ignorante. En mi caso, tuvo como consecuencia que fuera padre por primera vez cuando tenía 15 años”, agregó.

Julián es padre de Nicole Alejandra, fruto de su relación con la empresaria Brenda Torres. En 1995 tuvo a Julián Jr. con la también empresaria María Hilda Rivera. Luego, en enero del 2017 repitió la experiencia cuando se convirtió en padre de Matías Gregorio, procreado junto con la actriz Marjorie de Sousa, con quien sostiene un batalla legal por la custodia del pequeño.

“Aunque no menciono nombres, sí hablo de mis relaciones amorosas. Y por supuesto, hago referencia a si debo casarme y cuáles serían las condiciones para hacerlo”, anticipó Gil, quien en un momento de la trama dedicará un aparte a las suegras, la influencia de las redes sociales en la vida de las parejas y a los celos.

Julián Gil junto al elenco de ‘¿Y si me caso? ‘ y el director Manuel Mendoza. Chepe José Cortesía

Contará con el respaldo musical de un cuarteto integrado por Josephine Phoenix, Viviana Baptista, Brigitte Dávila y Dama Vicke.

“La obra enfatiza en la importancia de conservar el amor propio y en cuánto nos debemos querer para hacer feliz al resto de las personas. También alude a que muchas parejas se casan por la presión social, sin darse cuenta de que “con quien primero hay que casarse es con uno mismo”, subrayó.

Gil está consciente de que el teatro llega a un público muy reducido si se compara con la televisión. Pero su aventura escénica obedece al deseo de honrar sus comienzos en el Taller Dramático de Puerto Rico y expresar su amor por las tablas. De entre los montajes en lo que participado en la Isla destacó Los gallos salvajes, El crimen del Padre Amaro, Sexo pudor y lágrimas, y Tarzán. De su etapa mexicana, guarda un buen recuerdo de Divorciémonos mi amor y Aquel tiempo de campeones.

En cuanto a los personajes que lo han marcado, el actor mencionó el de Jesucristo, del filme españo Jesús de Nazareth que protagonizó el año pasado.

“Jesucristo me cambió la vida, al estudiarlo y conocerlo bien me marcó para siempre”, confesó el Gil, tras recordar su papel del abogado Carlos Ibarra en Por amar sin ley, “una serie de Univisión que rompió esquemas ”. También evocó su participación en Sortilegio, la telenovela que en el 2009 le abrió las puertas de México, en la que encarnó a Ulises “el primer personaje abiertamente bisexual que apareció” en una producción de este género.

Sin dudas, Julián es uno de las celebridades más perseguidas por los medios desde que comenzó la batalla legal con Marjorie de Sousa, por la custodia de Matías Gregorio, el hijo de ambos.

“Es muy duro. El hecho de que me sigan en todo momento buscando cualquier tipo de reacción, en medio de una batalla por el amor de mi hijo, es muy duro. Pero yo he tenido que asimilarlo entendiendo que Dios solo le da las batallas a quienes puedan guerrear. Y aquí estoy y seguiré defendiendo los derechos de Matías”, comentó.

Hace apenas unos días varios medios divulgaron que De Sousa está autorizada para tramitar el pasaporte de Matías Gregorio; lo que le permitirá sacarlo del país sin permiso del padre. ¿Cuál es la objeción del actor?

“Por un lado me dicen que no puedo tomarme fotos con el niño. Por otro quieren sacarlo del país sin mi permiso. Es algo que no tiene sentido. Yo creo que los padres deberíamos tener los mismos derechos. Pero en este caso, ella lo quiere hacer sin mi consentimiento”, dijo Julián, que ante los rumores de que la actriz ha solicitado la patria potestad de su hijo expresó: “Pienso que es algo lamentable. (Se trata) de una acción más para hacer todo lo posible por alejarme de la vida del niño. Si (Marjorie) entiende que tiene motivos para sacarme de la patria potestad que lo haga. Ya se verá qué hacer a nivel judicial”.

Al artista le agota seguir hablando del litigio con su ex compañera sentimental. Por eso agradece cuando le cambian el tema y le preguntan acerca de sus negocios más recientes.

“Estoy feliz con mi trabajo de empresario. Es una faceta que vengo desarrollando desde muy joven junto con mi carrera de actor”, dijo en alusión a La Placita –un restaurante de comida boricua “que se ha convertido en uno de sitios favoritos de los puertorriqueños que viven Miami”–, las Fiestas de la Calle de Miami, un evento anual “que puede recibir hasta 40,000 personas diarias”, y Carson Life, la línea de suplementos nutricionales y de aseo personal que se vende en 2,000 tiendas tiendas del país.

Y entre lo que aguarda un nuevo proyecto en televisión, el actor y presentador de República Deportiva (Univisión) prepara una gira de ¿Y si me caso?, que lo llevará por México, Puerto, Costa Rica y varias ciudades estadounidenses.

Hablando del matrimonio. ¿Has pensado en casarte de nuevo?

“Estoy soltero, no me cierro a esa posibilidad”, concluyó.